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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 10 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 10 червня:

Англійський Манчестер Сіті в перше в своїй історії виграв Лігу чемпіонів УЄФА.

Збірна України з socca здолала Бразилію в серії пенальті чвертьфіналу чемпіонату світу-2023.

Лісабонська Бенфіка несхожим на себе чином підписала півзахисника нідерландського АЗ Алкмар Кекчю, заплативши рекордні кошти.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.