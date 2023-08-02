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Команда Юргена Клоппа вела у рахунку з перевагою у два м'ячі.

Сьогодні, 2 серпня, у товариському матчі, що проходив у Сінгапурі, Баварія здобула перемогу над Ліверпулем з рахунком 4:3.

Рахунок у матчі було відкрито вже на другій хвилині, коли голом відзначився Коді Гакпо, а через 26 хвилин перевагу команди Юргена Клоппа подвоїв Вірджил ван Дейк.

Проте ще до перерви підопічні Томаса Тухеля зрівняли цифри на табло зусиллями Сержа Гнабрі та Лероя Сане.

У середині другого тайму Ліверпуль знову вийшов вперед зусиллями Луїса Діаса, але німці відповіли двома результативними ударами, які на свій рахунок записали Йосип Станішич та Франс Кратциг.

Свій наступний спаринг Баварія проведе проти Монако, а Ліверпуль зустрінеться із Дармштадтом 98. Обидва матчі пройдуть 7 серпня.

Ліверпуль – Баварія 3:4

Голи: Гакпо, 2, ван Дейк, 28, Діас, 66 – Гнабрі, 33, Сане, 42, Станішич, 80, Кратциг, 90+1.

Ліверпуль: Аліссон, Робертсон (Елліотт, 62), ван Дейк (Кванса, 76), Матіп (Конате, 46), Александер-Арнольд (Цимікас, 62), Собослаї (Макконел, 76), Джонс (Кларк, 75), Мак Аллістер (Нуньєс, 46), Жота (Діас, 46), Гакпо (Гомес, 62), Салах (Доук, 76).

Баварія: Зоммер (Ульрайх, 46), Девіс (Мазрауї, 61), Кім Мін Чже (де Лігт, 46), Упамекано (Станішич, 61), Павар (Кратциг, 61), Кімміх (Павлович, 69), Лаймер (Горецка, 61), Гнабрі (Гравенберх, 61), Мусіала (Ібрагімович, 61), Сане (Коман, 46), Тель (Сарр, 69).

Попередження: Гакпо, Александер-Арнольд.