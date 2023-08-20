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У рейтингу найтитулованіших гравців Мессі обійшов свого колишнього партнера по команді.

Інтер Маямі у фіналі Кубка ліг обіграв Нешвілл у серії післяматчевих пенальті та став володарем трофею.

У цьому матчі брали участь аргентинський форвард Ліонель Мессі та український захисник Сергій Кривцов. При цьому перший відзначився результативним ударом.

Для Мессі це був перший трофей у складі американського клубу, а також 44 у професійній кар'єрі, завдяки чому він став найтитулованішим гравцем в історії футболу.

До цього 36-річний аргентинець ділив перший рядок зі своїм колишнім партнером по Барселоні — Даніелем Алвесом.

Для українського захисника це був 21 трофей у кар'єрі та перший у клубі МЛС.