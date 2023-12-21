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ФІФА виступила з офіційною заявою стосовно рішення Суду ЄС про Суперлігу Європи. Про це повідомляє соцмережа Х організації.

"ФІФА прийняла до відома рішення, винесене сьогодні Судом Європейського Союзу щодо компанії Європейської Суперліги SL. Тепер ФІФА проаналізує це рішення у координації з УЄФА, іншими конфедераціями та асоціаціями-членами, перш ніж давати подальші коментарі. Відповідно до свого Статуту ФІФА твердо вірить у специфіку спорту, у тому числі у пірамідальну структуру, в основі якої лежать спортивні заслуги, а також у принципи змагального балансу та фінансової солідарності.

Футбол завдячує своєю довгою та успішною історією вищезазначеним принципам, які ФІФА, конфедерації та асоціації-члени продовжуватимуть просувати в майбутньому на користь всіх любителів футболу в усьому світі", — йдеться в заяві ФІФА.