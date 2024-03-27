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Вже традиційна реакція українського вінгера після матчу з Ісландією в Instagram.

У рамках фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України здобула непросту перемогу над Ісландією з рахунком 2:1 та отримала путівку до Німеччини на фінальний етап континентальної першості, де у групі E зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

Атакуючий півзахисник "синьо-жовтих" Михайло Мудрик, який став автором вирішального гола у ворота ісландців, опублікував в Instagram низку фотографій з матчу та коротким підписом у "своєму стилі" із гумором.

"Вчора зібралися з хлопцями в футбол побігати, а потім вийшли на Євро", — написав 23-річний вінгер.

Нагадаємо, раніше Михайло Мудрик вже публікував схожий пост із подібним підписом після того, як у липні минулого року збірна України U-21 у рамках чвертьфіналу молодіжного Євро-2023 здобула сенсаційну перемогу над однолітками із Франції (3:1).

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua.