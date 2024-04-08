Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

📰 ADIDAS ЗАБОРОНИТЬ НАНЕСЕННЯ 44-ГО НОМЕРА НА ФОРМУ ЗБІРНОЇ НІМЕЧЧИНИ ЧЕРЕЗ СХОЖІСТЬ З НАЦИСТСЬКОЮ СИМВОЛІКОЮ.

💭Так це ж майже синоніми.

📰 У БАРСЕЛОНІ ВСЕ ЩЕ ВІРЯТЬ У ЧЕМПІОНСТВО, ПОВІДОМИЛО DIARIO SPORT У МИНУЛИЙ ПОНЕДІЛОК. 

💭Так, у минулий понеділок було перше квітня)

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ЗБІРНОЇ АВСТРІЇ РАЛЬФ РАНГНІК Є ГОЛОВНИМ ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ПОСАДУ КЕРМАНИЧА БАВАРІЇ, — ПОВІДОМЛЯЄ KICKER.

📰 РУХ ОБІГРАВ ЛНЗ ЗАВДЯКИ РЕАЛІЗУВАНОМУ ПЕНАЛЬТІ ПРИТУЛИ В КОМПЕНСОВАНИЙ ЧАС.

💭Пенальті було названо "лівим" суто заради жарта про Притулу?)

💭Талановито! Так а з нікнеймом чому тоді не склалося?

📰 ЗАХИСНИК МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД РАФАЕЛЬ ВАРАН ВИСЛОВИВСЯ ЩОДО ТРАВМ ГОЛОВИ У ПРОФЕСІЙНОМУ ФУТБОЛІ: "МІЙ 7-РІЧНИЙ СИН ГРАЄ У ФУТБОЛ, І Я РАДЖУ ЙОМУ НЕ БИТИ М’ЯЧ ГОЛОВОЮ, ТОМУ ЩО ЦЕ МОЖЕ МАТИ ШКІДЛИВІ НАСЛІДКИ".

📰 У НАПОЛІ ХОЧУТЬ БАЧИТИ АНТОНІО КОНТЕ В ЯКОСТІ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА. ПРЕЗИДЕНТ КЛУБУ АУРЕЛІО ДЕ ЛАУРЕНТІС ОСОБИСТО ПРАГНЕ ЗАПРОСИТИ ІТАЛІЙСЬКОГО ФАХІВЦЯ.

📰 ПОЛЬСЬКІ УЛЬТРАС ПОБИЛИ ОЛЕКСАНДРА ХАЦКЕВИЧА ПІД ЧАС ТРЕНУВАННЯ СОСНОВЦЯ.

💭То був дуже рибний день для наших коментаторів:

📰 ЗЛАТАН ІБРАГІМОВИЧ ПРОВЕДЕ ПРОЩАЛЬНИЙ МАТЧ ЗА ЗБІРНУ ШВЕЦІЇ.

💭База:

📰 ЧЕЛСІ З ХЕТ-ТРИКОМ ПАЛМЕРА В КОМПЕНСОВАНИЙ ЧАС ПЕРЕВЕРНУВ ВОДЕВІЛЬНИЙ МАТЧ ПРОТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.

💭За підсумками вихідних ситуація не змінилася.

📰 ФОРВАРД БАВАРІЇ ГАРРІ КЕЙН ВСТАНОВИВ НОВИЙ РЕКОРД З ГОЛІВ У ДЕБЮТНОМУ СЕЗОНІ БУНДЕСЛІГИ.

📰 ХАВІ ВИСУНУВ ВИМОГУ БАРСЕЛОНІ ДЛЯ ЗМІНИ РІШЕННЯ ЩОДО СВОГО ВІДХОДУ З ПОСАДИ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА.

💭У Барсі готові тільки на "Ксаві".

📰 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВТРАТИВ ШАНСИ ВИГРАТИ АПЛ У ПОТОЧНОМУ СЕЗОНІ.

💭Ліверпуль, можливо, і себе позбавив...