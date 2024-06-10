Інше

Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (03.05.2024 — 09.06.2024).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

💭Осуджуємо та не підтримуємо...

💭Не тільки сьогоднішній.

📰 У КЕРІВНИЦТВІ ЧЕЛСІ ВИСЛОВИЛИСЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ЕНЦО МАРЕСКИ НА ПОСАДУ ГОЛОВНОГО ТРЕНЕРА: "МАРЕСКА — НАДЗВИЧАЙНО ОБДАРОВАНИЙ ТРЕНЕР І ЛІДЕР".

💭Ще одна така поразка Гвардіолі у боротьбі за чемпіонство — само почне випадати.

📰 ТИТУЛЬНИЙ СПОНСОР ЛІВЕРПУЛЯ – БАНК STANDARD CHARTERED – БУВ ЗВИНУВАЧЕНИЙ У ФІНАНСУВАННІ ТЕРОРИСТИЧНИХ УГРУПОВАНЬ.

💭На цьому фото просто спонсора добре видно.

📰 АРТЕМ ДОВБИК МІГ ПЕРЕЙТИ В БАРСЕЛОНУ: ХАВІ ХОТІВ ПІДПИСАТИ УКРАЇНЦЯ ТА ПРОДАТИ РОБЕРТА ЛЕВАНДОВСЬКІ, — ПОВІДОМЛЯЄ SPORT.ES.

💭Бо увесь фундамент вже заклав Хаві?

📰 КОЛИШНІЙ ПРЕЗИДЕНТ УЄФА МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ РОЗКРИТИКУВАВ СВОГО НАСТУПНИКА АЛЕКСАНДЕРА ЧЕФЕРІНА ТА ПРЕЗИДЕНТА ФІФА ДЖАННІ ІНФАНТІНО: "ЧЕФЕРІН ТА ІНФАНТІНО — НІХТО, ВОНИ ДУМАЮТЬ ТІЛЬКИ ПРО ГРОШІ".

📰 МАССІМІЛІАНО АЛЛЕГРІ ХОЧЕ ТРЕНУВАТИ В АПЛ.

💭Той момент, коли коментар цілком може стати пророчим в найближчі кілька місяців.

📰 РОМЕЛУ ЛУКАКУ ВИСЛОВИВСЯ ПРО СВІЙ НАСТУПНИЙ КЛУБ: "Я ЗРОБЛЮ ВИБІР, І ЯК ТІЛЬКИ Я ЙОГО ОЗВУЧУ, ВСІ ПРО ЦЕ ДІЗНАЮТЬСЯ".

💭І Лукаку ж справді народився у 1993 році!

💭Гадки не маємо, що ви мали на увазі, а додамо це в добірку.

📰 НАПАДНИК ЖИРОНИ ТА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ АРТЕМ ДОВБИК РОЗПОВІВ ПРО СТАВЛЕННЯ ДО УКРАЇНСЬКИХ ФУТБОЛІСТІВ В ІСПАНІЇ: "У ІСПАНЦІВ БУЛА КАРТИНКА, ЩО УКРАЇНСЬКИЙ ФУТБОЛІСТ — ЛІНИВИЙ, ДЕСЬ ЗАГУЛЯТИ, ВИПИТИ".

📰 АРКАДІУШ МІЛІК НЕ ДОПОМОЖЕ ПОЛЬЩІ НА ЄВРО-2024 ЧЕРЕЗ СЕРЙОЗНУ ТРАВМУ В МАТЧІ З УКРАЇНОЮ — ЩЕ СІМ ГРАВЦІВ У ЛАЗАРЕТІ.

📰 НАПОЛІ ПРОЯВЛЯЄ ІНТЕРЕС ДО ВЛАДИСЛАВА ВАНАТА, — ПОВІДОМЛЯЄ CALCIOMERCATO.

💭Супряга та Бєсєдін заслужили!

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ СЕРГІЙ РЕБРОВ ВИСЛОВИВСЯ ПРО ПОРАЗКУ ВІД ПОЛЬЩІ У СПАРИНГУ: "ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ РОБИТИ В НИХ ПОМИЛКИ".

💭Вірю, я повірив.