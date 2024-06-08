Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної України висловився про поразку у товариському матчі з Польщею (1:3).

У рамках підготовки до найближчого Євро-2024 національна збірна України провела товариський матч у Варшаві зі збірної Польщі, в якому зазнала поразки з рахунком 1:3.

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Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров поділився емоціями від результату другого контрольного протистояння дял його команди напередодні континентальної першості.

"Я вважаю, що ми й проводимо товариські матчі для того, щоб робити в них помилки. Футбол складається з багатьох компонентів. Ми програли у боротьбі, на стандартних положеннях. Я не вважаю, що цю гру треба розглядати лише з негативної точки зору. Були хороші моменти, ми намагалися відігратися. Це дуже важлива інформація для нас перед Євро.

Гол Тараса Романчука? Я задоволений тим, що українець виступає за збірну Польщі. Я працюю в збірній лише рік, не бачив цього футболіста, не можу нічого казати. Я дуже радий за нього, тому що це український гравець.

Про гру збірної Польщі варто запитати у її тренера. Це цікавий спаринг для вас, ви перемогли, це важливі емоції перед Євро. Але я не буду оцінювати гру збірної Польщі.

Агресивна гра збірної України, незважаючи на товариський матч? А чому вона була надто агресивною? Лише наприкінці зустрічі був епізод, коли Сергій Сидорчук у боротьбі врізався в опонента. Я не бачив якоїсь агресії з боку обох команд. Це був дуже важливий спаринг, гравці намагалися показати свої найкращі якості перед тренерами", — заявив Сергій Ребров під час пресконференції.

Дивіться відео голів та огляд матчу Польща — Україна на Football.ua.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).