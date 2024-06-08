Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У складі команди Міхала Пробежа існують великі кадрові проблеми напередодні чемпіонату Європи.

Аркадіуш Мілік та його травми проти України, pzpn.pl

Аркадіуш Мілік та його травми проти України, pzpn.pl

У рамках підготовки до найближчого Євро-2024 національна збірна України провела товариський матч у Варшаві зі збірної Польщі, в якому зазнала поразки з рахунком 1:3.

Утім, незважаючи на підсумкову перемогу, польська команда зіткнулася з поганими новинами, що безпосередньо пов'язані з травмами усередині команди.

Як повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу (PZPN), нападник збірної Польщі Аркадіуш Мілік, який отримав травму вже на п'ятій хвилині матчу з Україною, не зможе зіграти на майбутньому чемпіонаті Європи у Німеччині за підсумками медичного обстеження, яке визначило серйозний характер пошкодження.

Окрім цього пошкодження з "синьо-жовтими" отримали захисник Себастьян Валюкевич (м'язова травма) та опорний півзахисник Тарас Романчук (травма гомілковостопного суглоба), проте, як очікується, це не завадить їм бути готовими до Євро-2024.

Напередодні континентальної першості у лазареті збірної Польщі також перебувають наступні гравці: Нікола Залевські, Міхал Скураш, Бартош Саламон, Якуб Ківьор (м'язові пошкодження) та Кацпер Урбанські (сильний забій щиколотки). Про їхню подальшу долю в таборі збірної стане відомо пізніше.

Нагадаємо, Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Дивіться відео голів та огляд матчу Польща — Україна на Football.ua.