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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 18 грудня 2024 року.

Завершилася 1029 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- "$100 тисяч та європейський паспорт": рф знайшла крайнього у підриві генерала Кирилова. Винуватим на цей раз зробили громадянина Узбекистану, який звісно розповів про співпрацю з Україною".

- "Дані медоглядів на придатність автоматично потраплятимуть до Реєстру військовозобов’язаних", – Рада ухвалить законопроект про цифрову ВЛК.

- "Цього року кількість військових рф в Україні зросла на 100 тисяч порівняно з минулим роком", — Сирський.

- "Інформація про українських військових тепер зберігатиметься 70 років в Єдиному державному реєстрі військовослужбовців — ВРУ підтримала його створення", — пише Гончаренко.

- "Україна отримала вже другий транш від ЄС, а це – €4,1 млрд євро за програмою Ukraine Facility", – Шмигаль.

- "До 100 тис військових можуть відправити в Україну коаліція з 5-8 країн Європи", – Reuters.

- "Україна та рф висловили готовність до діалогу щодо завершення війни. У Трампа є можливості домогтися завершення війни вже цього року", — майбутній спецпосланник Трампа з питань України Келлог.

- "Україні буде поставлено 19 систем ППО від союзників для захисту критичної інфраструктури", – повідомив Генсек НАТО Рютте під час зустрічі з Зеленським.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Загалом від початку цієї доби відбулося 224 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням однієї ракети, 32 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 529 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Сили оборони відбили спробу окупантів просунутись вперед. За попередніми підрахунками за сьогодні на даному напрямку противник втратив 44 військовослужбовці вбитими та пораненими, також українські воїни знищили три артилерійські системи, одиницю автомобільного транспорту, 17 БпЛА та дві одиниці спеціального транспорту окупантів, окрім того, пошкодили автомобіль та три одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової. Українські захисники зупинили 18 ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів, отримали відсіч, триває три боєзіткнення.

Чотири спроби атакувальних дій ворожих військ відбили українські захисники на Сіверському напрямку, наразі точиться бій поблизу Верхньокам’янського. П’ять разів противник намагався просуватись в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Білої Гори, один бій ще не закінчився.

На Торецькому напрямку відбулося 13 боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька, Диліївки та Щербинівки. Десять атак агресора відбито, бої продовжуються.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 45 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Нововасилівки, Чумацького та Новооленівки. Наші захисники відбили 38 штурмів, ще сім боєзіткнень продовжуються. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 255 окупантів, з них 110 — безповоротно. Також знищено квадроцикл та обладнання супутникового зв’язку противника.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 22 спроби прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Дачне. Вісімнадцять боєзіткнень завершено, ще чотири — досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник 24 рази атакував наші підрозділи біля Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого. Українські захисники стійко тримають оборону, досі триває десять бойових зіткнень.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи намагалися прорватися до Новоандріївки, зазнали втрат та відступили.

Двічі ворог марно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

На Курщині Сили оборони відбили 55 штурмів російських загарбників, три боєзіткнення тривають досі.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

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