Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 16 грудня 2024 року.

Завершилася 1027 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- "Новітня українська крилата ракета "Пекло" — вже у серійному виробництві. Тільки за три місяці виготовили близько 100 штук".

- "Ухвалено 15 пакет санкцій ЄС проти рф, в якому є 84 особи і компанії росії, Китаю та КНДР", — Рада ЄС. Також ці обмеження відносяться й до тіньового флоту рф, що перевозять російську нафту.

- "Міноборони запускають новий український ударний БПЛА SOVA 10 з невеликим бойовим навантаженням, але працюючий в різних погодних умовах".

- "За рішенням Сирського до 211 бригади направили комісію Військової служби для перевірки зазначеної інформації", – Генштаб.

- "В Україні працюють над новою балістичною ракетою Сапсан і цього року вже були випробування", — ЕП.

- "Німеччина не допомагатиме Україні на шкоду власній безпеці, тому не передає Taurus і не відправлятиме своїх військових", — Шольц.

- "Євросоюз із січня 2025 року надаватиме Україні 1,5 млрд євро допомоги на місяць", — голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

- "рф намагалася повністю розʼєднати енергосистеми України та Європи під час останньої масованої атаки 13 грудня", – Укренерго.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Загалом від початку цієї доби відбулося 226 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України 24 авіаційних ударів, застосувавши 30 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 570 дронів-камікадзе та здійснили понад 3700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.

На Куп’янському напрямку противник три рази проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Загризового та Лозової. Українські захисники відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Копанки, Вишневе, Новоєгорівка, Терни, Григорівка, Новоплатонівка, Новосергіївка, Макіївка, Терни, у Серебрянському лісі, та у напрямку Чернещини. Всі боєзіткнення вже завершились.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог сім разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’їного, Спірного та Сіверська. Три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість боєзіткнень поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок, яку успішно відбили наші воїни.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжується два боєзіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 46 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Новооленівка, Піщане та Українка. Дотепер триває вісім боєзіткнень. Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 320 окупантів, 114 з них — безповоротно. Також знищено дві одиниці автомобільної техніки та одну зенітну установку противника.

На Курахівському напрямку ворог 29 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне, десять боєзіткнень — продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 22 наступальних дії неподалік Костянтинопільського, Роздольного, Нового Комару, Нескучного, Успенівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки та Новодарівки. П’ять боєзіткнень продовжуються до цього часу. Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 86 окупантів, 33 з них — безповоротно. Також знищено п’ять одиниць автомобільної техніки противника, два танки, дві бойові машани піхоти, одну багі. Також значно ушкоджено один танк та одну бойову броньовану машину.

На Оріхівському напрямках противник чотири рази атакував в районі Новоандріївки. Авіаційцних ударів НАРами зазнали Новоандріївка, Лобкове, Залізничне, Гуляй Поле, Новопіль.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник протягом доби провів 72 штурми позицій українських підрозділів, п’ять боєзіткнень досі триває. Ворог завдав 6 авіаударів 12 КАБами, здійснив 293 обстріли.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Доповідь Головкома Сирського – і по ситуації на фронті, особливо Донеччина, найбільша увага напрямкам саме там. А також – по ситуації в районах Курської операції.

Головком доповів щодо участі північнокорейських солдатів у боях на боці російської армії. Є багато деталей і щодо знищення цих сил. За попередніми даними, росіяни намагаються приховати втрати північнокорейців. Сили оборони України та наша розвідка з’ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці.

На жаль, доводиться оборонятися ще й від них. Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина – це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну. Будемо й надалі захищати наші позиції".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!