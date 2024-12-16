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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 15 грудня 2024 року.

Завершилася 1026 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- У Чорному морі біля Керченської протоки зазнали аварії два танкери росіян. У Greenpeace Україна заявили, що це може призвести до екологічної катастрофи.

- Угорщина, за ініціативою Орбана, запропонувала росії та Україні укласти різдвяне перемир'я на кілька днів та обмінятися полоненими.

- СБУ спільно із Силами оборони уразили російський потяг, який перевозив пальне на тимчасово окупованій території Запорізької області.

- ФІФА видалили сегмент з трансляції, де показала мапу України без Криму. Проте за цей інцидент у Міжнародній федерації футболу не перепросили.

- У ЗСУ не виключають, що росіяни залучать північнокорейських військових до бойових дій на сході України. Усе через втрати росіян.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На Харківському напрямку противник штурмував наші позиції біля Високої Яруги, Вовчанська та Тихого. Дев’ять атак відбито силами оборони, триває одне боєзіткнення.

Втрати ворога на даний час на напрямку склали 90 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено чотири одиниці автотранспорту, дев’ять БпЛА та одиницю спеціальної техніки ворога; також пошкоджено три автомобілі та одну артилерійську систему.

Куп’янський напрямок: ворог проводив наступальні дії біля Загризового та Лозової. Три бої завершено, один – ще триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники 18 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Твердохлібового та Надії. Українські захисники зупинили 15 ворожих атак, три боєзіткнення досі тривають.

Сіверський напрямок: ворог 33 рази штурмував наші позиції поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки, на даний час точаться бої в 17 локаціях.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Часового Яру та Ступочок, всі спроби загарбників просунутися вперед припинені українськими воїнами.

На Торецькому напрямку, за підтримки бомбардувальної авіації, ворог здійснив 11 штурмових дій.

Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька та Щербинівки. Сім атак агресора відбито, чотири боєзіткнення ще тривають.

Покровський напрямок: від початку цієї доби противник 27 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Зеленого, Піщаного та Новооленівки. Наші захисники відбили 16 атак, 11 бойових зіткнень досі тривають.

За наявними даними, на цей час втрати ворога за сьогодні склали 362 військовослужбовці вбитими та пораненими; два танки, шість автомобілів, ПТРК та антена управління БпЛА знищені українськими захисниками.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 31 раз поблизу Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки. 23 атаки окупантів вже відбито, бої тривають.

На Времівському напрямку точаться бої поблизу Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки та Макарівки. В районах Костянтинопольського, Трудового, Нового Комара, Новосілки українські захисники відбили 23 штурми ворога.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України зупинено три спроби окупантів атакувати наші позиції.

На Курщині наші захисники відбили 26 ворожих штурмів, загарбники продовжують атакувати.

На інших напрямках — без особливих змін.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні – новий крок у нашому державному застосунку «Армія+»: тепер можливі переведення для воїнів Національної гвардії України. Зараз – на першому етапі – для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії, але є завдання додати можливість також переведень між підрозділами Збройних Сил України та Нацгвардії.

Найближчим часом в «Армію+» будуть додані ще підрозділи наших прикордонників. Станом на сьогодні є вже 3607 позитивних рішень щодо переведень для наших воїнів Збройних Сил України. Команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом із Міністерством оборони, щоб був результат для наших Нацгвардійців. Дякую!

Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!