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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (13.01.2025 — 19.01.2025).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР РЕАЛА КАРЛО АНЧЕЛОТТІ ЗАЛИШИВСЯ НЕЗАДОВОЛЕНИМ ГРОЮ СВОЄЇ КОМАНДИ З БАРСЕЛОНОЮ (2:5): "СКАЗАВ У ПЕРЕРВІ, ЩО МОЖНА ПРОГРАВАТИ, АЛЕ НЕ ТАК".

📰 ПОЛІССЯ ЗВИНУВАТИЛО МАКУАНА В УХИЛЯННІ ВІД ВИКОНАННЯ ЧИННОГО КОНТРАКТУ ТА САБОТАЖУ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

📰 МАЛЬОРКА ТА РАЙО ВАЛЬЄКАНО ОТРИМАЛИ ТРАНСФЕРНИЙ БАН ВІД ФІФА.

🗣 Чому у випадку з Евертоном всі забувають про "епоху Папи Карло"?

🗣 Хрести... Жезус...

📰 ОЛЕКСАНДР АНДРІЄВСЬКИЙ СТАВ ГРАВЦЕМ ПОЛІССЯ.

🗣 Як не вистачить місця у роздягальні, то мережа супермаркетів велика — робота знайдеться для всіх.

📰 МАНЧЕСТЕР СІТІ МОЖЕ ЗАПЛАТИТИ ЗА КАМБ'ЯЗО 70 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО, — ПОВІДОМЛЯЄ CDS.

📰 НЕЙМАР ЗГАДАВ СВІЙ ПЕРІОД ВИСТУПІВ ЗА ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН: "Я Б ТОЧНО ОТРИМАВ ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЗА ТЕ, ЯК Я ГРАВ У ПСЖ".

📰 ЕРЛІНГ ГОЛАНД ПРОКОМЕНТУВАВ ПРОДОВЖЕННЯ КОНТРАКТУ З МАНЧЕСТЕР СІТІ: "ДОРОГІ ЗАХИСНИКИ, ВИБАЧТЕ, Я ЗАЛИШАЮСЯ В СІТІ".

📰 ДОМІНІКО ТЕДЕСКО ЗВІЛЬНЕНИЙ ЗІ ЗБІРНОЇ БЕЛЬГІЇ.

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД РУБЕН АМОРІМ ЗНОВУ "НАСИПАЄ": "МОЖЛИВО, МИ НАЙГІРША КОМАНДА В ІСТОРІЇ МЮ. Я ЗНАЮ, ЩО ВИ ХОЧЕТЕ ЗАГОЛОВКІВ".