Завершилася 1113 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸Дональд Трамп погрожує Росії санкціями, якщо перемовини щодо миру в Україні проваляться. Представники США вирушили до Росії для обговорення миру в Україні.

🔸ЗСУ відійшли з частини Суджі. Зеленський каже про збереження життів військових на Курщині.

🔸 путін може вимагати припинення постачання зброї в Україну як умову для тимчасового припинення вогню — пише Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до кремля. За їхньою інформацією, російський лідер, імовірно, затягуватиме переговори про перемир’я з Україною, щоб добитися вигідніших для себе умов

🔸 За вибухами в Івано-Франківську ввечері 11 березня стоять російські спецслужби: вони підірвали власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій.

🔸 Трамп заявив, що у війні між росією та Україною вдалося досягти "напівприпинення вогню". За його словами, зараз важливо, аби на це погодилася москва.

🔸 Держсекретар США Марко Рубіо стверджує, що серед інших тем під час переговорів з Україною в Саудівській Аравії також обговорювали потенційні територіальні поступки в межах майбутньої мирної угоди.

🔸 Паузу в обміні розвідданими між США та Україною завершили — повідомила директорка Національної розвідки Сполучених Штатів Тулсі Габбард.

🔸 У Курській області тривають активні бойові дії. Сирський розповів, що противник прагне перенести бої на територію Сумської і Харківської областей. Водночас росіяни зазнають серйозних втрат.