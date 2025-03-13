🔸Дональд Трамп погрожує Росії санкціями, якщо перемовини щодо миру в Україні проваляться. Представники США вирушили до Росії для обговорення миру в Україні.
🔸ЗСУ відійшли з частини Суджі. Зеленський каже про збереження життів військових на Курщині.
🔸 путін може вимагати припинення постачання зброї в Україну як умову для тимчасового припинення вогню — пише Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до кремля. За їхньою інформацією, російський лідер, імовірно, затягуватиме переговори про перемир’я з Україною, щоб добитися вигідніших для себе умов
🔸 За вибухами в Івано-Франківську ввечері 11 березня стоять російські спецслужби: вони підірвали власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій.
🔸 Трамп заявив, що у війні між росією та Україною вдалося досягти "напівприпинення вогню". За його словами, зараз важливо, аби на це погодилася москва.
🔸 Держсекретар США Марко Рубіо стверджує, що серед інших тем під час переговорів з Україною в Саудівській Аравії також обговорювали потенційні територіальні поступки в межах майбутньої мирної угоди.
🔸 Паузу в обміні розвідданими між США та Україною завершили — повідомила директорка Національної розвідки Сполучених Штатів Тулсі Габбард.
🔸 У Курській області тривають активні бойові дії. Сирський розповів, що противник прагне перенести бої на територію Сумської і Харківської областей. Водночас росіяни зазнають серйозних втрат.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою — ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.
На даний час відбулося 123 бойових зіткнення. Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 68 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 97 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ударів 812 дронів-камікадзе та здійснили 3956 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Харківському напрямку ворог двічі атакував в районі Вовчанська, отримав відсіч.
Вісім разів ворог намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.
На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили сім російських атак в районах населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка.
Дев’ять штурмових дій противника відбили наші оборонці в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.
На Торецькому напрямку наші військові відбивали 17 ворожих атак в районах Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки, 13 атак відбиті Силами оборони, ще чотири — тривають. Авіаударів КАБами зазнали Олексієво-Дружківка, Костянтинівка та Дружківка.
На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка. Шість боєзіткнень досі тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 217 нападників вбитими та пораненими. Наші воїни знищили міномет, гармату, чотири одиниці автомобільної техніки, антену управління БпЛА та чотири мотоцикли окупантів. Також українські захисники суттєво пошкодили міномет та гармату ворога.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили десять ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке.
На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили чотири атаки в районах Привільного та Новодарівки, в чотирьох локаціях бої продовжуються. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Шевченко та Залізничне.
На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили три атаки загарбників в районі П’ятихаток, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки, ще три боєзіткнення досі тривають.
На Краматорському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська за сьогодні відбили п’ять атак противника, дев’ять боєзіткнень тривають дотепер, російські загарбники завдали шість авіаударів, застосувавши сім керованих авіабомб та здійснили 239 артилерійських обстрілів.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Наше українське виробництво дронів і постійна модернізація дронів – це одна з ключових частин системи стримування росії, яка потрібна для гарантування безпеки України довгостроково, і також це буде наша міжнародна перевага – те, як ми зможемо експортувати безпеку після цієї війни.
Вже зараз – величезний інтерес наших друзів у світі до українських розробок, до наших можливостей, наших технологічних виробництв. Українці показали в цій війні, як багато можуть робити дрони для захисту позицій та збереження життя людей, показали, як важливо постійно розвивати безпілотну складову.
Звісно, це буде нашою в тому числі й економічною перевагою у відносинах з іншими партнерами. Але після війни. Зараз нам потрібно значно збільшувати ефективність застосування української зброї, і все, що буде досягнуто для української безпеки зараз, працюватиме на Україну протягом років і десятиліть".
Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!