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Football.ua розповідає про кримінальну сторону футболу.

Футбол – це не лише гра, а й безліч історій, сповнених драми та інтриг. Але що, коли головні футбольні нагороди раптово зникають? У цьому відео ми розповімо про найгучніші викрадення футбольних трофеїв в історії.

Ці історії сповнені інтриг, детективних розслідувань і несподіваних поворотів! Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, чи всі трофеї вдалося повернути та хто стояв за цими злочинами!

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