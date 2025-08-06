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Традиційна розважальна добірка найбільш цікавих перлів наших читачів за підсумками минулого тижня! // 28.07-03.08.2025

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже, ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 СИН ФРАНЧЕСКО ТОТТІ ЗАВЕРШИВ КАР’ЄРУ У 19 РОКІВ.

📰 МАРКУС РАШФОРД ВИСЛОВИВСЯ ПІСЛЯ ДЕБЮТУ ЗА БАРСЕЛОНУ: "ГОТОВИЙ ГРАТИ БУДЬ-ДЕ ТА ВИКОНУВАТИ ВКАЗІВКИ ФЛІКА".

📰 МАН ЮНАЙТЕД ПЕРЕМІГ У БОРОТЬБІ ЗА БРАЯНА МБЕМО ЗАВДЯКИ ОДНІЙ ФРАЗІ РУБЕНА АМОРІМА.

📰 ГЕОРГІЙ СУДАКОВ ВСЕ ЩЕ МОЖЕ ЗНОВУ СТАТИ ОДНОКЛУБНИКОМ АНАТОЛІЯ ТРУБІНА.

📰 РЕАЛ МАДРИД ЖОРСТКО ВІДМОВИВ НЬЮКАСЛУ ЩОДО АНДРІЯ ЛУНІНА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД СЛІДКУЄ ЗА СИТУАЦІЄЮ.

📰 ПОЛІССЯ СПОВНА РЕВАНШУВАЛОСЬ НА ПОЛІ САНТА-КОЛОМИ.

📰 АШРАФУ ХАКІМІ ЗАГРОЖУЄ ДО 15 РОКІВ УВ'ЯЗНЕННЯ.

📰 ЕНЦО МАРЕСКА ХОЧЕ ПРИБРАТИ 15 ГРАВЦІВ ІЗ ЧЕЛСІ — НАЗВАНО ВСІ ПРІЗВИЩА.

📰 РЕАЛ МАДРИД ГОТОВИЙ ПРОДАТИ АНДРІЯ ЛУНІНА ЗА 20 МІЛЬЙОНІВ ЄВРО.