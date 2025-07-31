Ліга конференцій

Полісся сповна реваншувалось на полі Санта-Коломи

Команда Руслана Ротаня виправила майже всі свої недоліки зразка першої гри, і продовжить боротьбу за місце в основному раунді Лізі конференцій.

Санта-Колома — Полісся, фото ФК Полісся Житомир

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Санта-Колома — Полісся 1:4 (перший матч – 2:1)

Голи: Моурело, 49 — Михайліченко, 4, Філіппов, 48, Андрієвський, 59, Гайдучик, 77



Санта-Колома: Руїс — Креспо, Сан-Ніколас (Росс, 79), Давід Родрігес Лопес (Агарбі, 79), Сістеро — Архона (Гальєго, 79), Пуерто (Лопес, 56), Ремолінс (Феррейра, 56) — Моурело, Леон, Родрігес.



Полісся: Кудрик — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Караман (Йосефі, 46), Бабенко (Гонсалвеш, 85), Андрієвський (Таллес, 67) — Гуцуляк (Мельниченко, 84), Філіппов (Гайдучик, 75), Назаренко.



Попередження: Ремолінс, Сан-Ніколас, Архона, Руїс — Караман, Андрієвський, Бабенко, Йосефі