Ліга конференцій
31 липня 2025, 20:54
Полісся сповна реваншувалось на полі Санта-Коломи
Команда Руслана Ротаня виправила майже всі свої недоліки зразка першої гри, і продовжить боротьбу за місце в основному раунді Лізі конференцій.
Санта-Колома — Полісся, фото ФК Полісся Житомир
31 липня 2025, 20:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Санта-Колома — Полісся 1:4 (перший матч – 2:1)
Голи: Моурело, 49 — Михайліченко, 4, Філіппов, 48, Андрієвський, 59, Гайдучик, 77
Санта-Колома: Руїс — Креспо, Сан-Ніколас (Росс, 79), Давід Родрігес Лопес (Агарбі, 79), Сістеро — Архона (Гальєго, 79), Пуерто (Лопес, 56), Ремолінс (Феррейра, 56) — Моурело, Леон, Родрігес.
Полісся: Кудрик — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Караман (Йосефі, 46), Бабенко (Гонсалвеш, 85), Андрієвський (Таллес, 67) — Гуцуляк (Мельниченко, 84), Філіппов (Гайдучик, 75), Назаренко.
Попередження: Ремолінс, Сан-Ніколас, Архона, Руїс — Караман, Андрієвський, Бабенко, Йосефі