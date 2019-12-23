Англия

Редакция Football.ua в традиционном подкасте обсудила самые запоминающиеся события минувших выходных.

В минувшие выходные состоялось сразу два матча, интерес к которым не мог не появиться у ярых болельщиков футбола.

Ливерпуль в дополнительное время финала клубного чемпионата мира обыграл Фламенго, однако многим этот поединок запомнился эпизодом с отмененным пенальти в ворота бразильского клуба в конце второго тайма.

Также в рамках 18-го тура АПЛ Челси под руководством Фрэнка Лампарда уверенно обыграл в гостях Тоттенхэм Жозе Моуриньо. В этом матче удаление Сон Хын Мина вызвало много вопросов.

Вашему вниманию подкаст с участием редакции Football.ua: Александром Пузиком, Николаем Балецким и Сергеем Горбаченко.

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