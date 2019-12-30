Англия

Football.ua подводит итоги 20-го тура английской Премьер-лиги.

Вторая победа подряд Карло Анчелотти, Норвич сделал подножку Тоттенхэму, Лестер "уволил" Мануэля Пеллегрини, Манчестер Юнайтед обыграл Бернли, Челси в дерби вырвал победу у Арсенала, Ливерпуль минимально одолел Вулверхэмптон, Манчестер Сити спокойно обыграл Шеффилд Юнайтед и другие матчи тура.

20-й тур:

Мануэль Пеллегрини уволен из Вест Хэма

К этому все шло очень давно. Чилийский специалист нельзя сказать, что утратил контроль над командой, нет. Наоборот, Мануэль пользуется уважением со стороны футболистов Вест Хэма, если верить Майклу Антонио. Вот только толку от этого никакого. За последние пять матчей у лондонской команды четыре поражения. Если углубиться в статистику, то выйдут очень неприличные цифры.

Практически нет сомнений, что Пеллегрини – хороший наставник, с которым можно работать и у которого есть чему научиться. Однако результат нужен здесь и сейчас, а учитывая тенденцию – такими шагами Вест Хэм совсем скоро будет в зоне вылета.

"Мануэль – джентльмен, и было очень приятно работать с ним работать", — сказал совладелец клуба Дэвид Салливан, что в очередной раз подчеркивает отличные человеческие качества чилийца.

Украинский болельщик успел пошутить – Пеллегрини два раза оставил вне заявки Андрея Ярмоленко, после чего был уволен. Не нужно здесь искать причинно-следственную связь, а можно лишь понадеяться, что новый главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес найдет подход и сработается с 30-летним украинцем.

Тоттенхэм едва не проиграл Норвичу

Пожалуй, матч против Тоттенхэма вышел для Норвича с горьким привкусом. С одной стороны, "канарейки" должны радоваться, что не проиграли, с другой – засчитай арбитр гол Теему Пукки в первом тайме, поди знай, отыгрались ли бы "шпоры" с 0:2.

И в такие моменты наверняка обидно нейтральным болельщикам (как и фанатам Норвича, собственно говоря). Миллиметры отделили команду от гола, финн оказался в таком офсайде, который человеческим глазом не определить. По нынешним правилам – верно принятое решение, это вне игры. Вот только такие эпизоды скорее не красят футбол.

Забудем об офсайде, и следует отметить следующее: Норвич не нанес ни одного удара в сторону ворот Тоттенхэма во втором тайме. Поединок сложился таким странным образом, что обе команды покидали стадион разочарованными: Норвич – с не засчитанным голом Пукки, а Тоттенхэм – с автоголом Орье, при том, что "канарейки" во втором тайме не нанесли ударов по воротам Пауло Гассаниги…

Манчестер Юнайтед прорвало в игре с середняком [2]

Второй матч подряд Манчестер Юнайтед побеждает своего соперника! И это не Манчестер Сити и Тоттенхэм, как было ранее, а представители категории середняков/аутсайдеров. После поражения от Уотфорда (0:2), защитник МЮ Гарри Магуайр сказал следующее:

"Мы не можем понять, почему так получается. Команда хорошо работает на тренировках, и это все, что мы можем сделать – готовиться к играм столь же усердно, как к выездному матчу с Манчестер Сити".

Как известно, у МЮ в этом сезоне нет проблем против команд из ТОП-6, но огромные неприятности против середняков и аутсайдеров. Либо это временное явление на краткосрочной основе, либо Оле-Гуннар Солскьяер и футболисты разобрались, что к чему и дальше результаты будут улучшаться.

Уже после матча с Бернли Магуайр гордо заявил: "Манчестер Юнайтед может победить кого угодно!". Ну что же, посмотрим!

Арсенал продолжает падение

Вплоть до 82-й минуты практически не оставалось сомнений, что Челси, как минимум, этот матч не выиграет. Мало оставалось времени, а в лучшем случае – ничья. Более того, Арсенал был ближе ко второму голу, когда Нголо Канте обрезался в своей штрафной, а Джо Уиллок не попал в створ ворот, когда Кепа Аррисабалага, уже по традиции этого сезона, был не у дел.

Но нет! Это Арсенал! Это нынешний, актуальный Арсенал, который способен на чудо. Правда, в негативном контексте. Все болельщики "канониров" скажут, что судья должен был показать вторую желтую карточку Жоржиньо и удалить его с поля. Крейг Поусон решил пожалеть натурализованного бразильца и оставил его в игре. Верное ли решение принял рефери? Спорное, безусловно.

Однако, если внимательно посмотреть на эпизод, то Маттео Гендузи очень сильно хотел упасть, и практически сразу завалился на газон после контакта с игроком Челси. Возможно, французу стоило дождаться более "жесткого" контакта со стороны Жоржиньо, тогда его можно было смело удалять и не было бы никаких вопросов.

В итоге, Жоржиньо воспользовался ошибкой Бернда Лено и сравнял счет в игре. Стоит отметить, как итальянец не выключился из борьбы, когда казалось, что немец намертво заберет мяч в руки. Вероятно, 9 из 10 форвардов в такой ситуации выключилось бы из борьбы, а Жоржиньо доиграл эпизод до конца.

То, как Челси забил второй гол – это показательная контратака. Быстрый выход через Тэмми Абрахама, англичанин тянет мяч и отдает на Виллиана, тот ускоряется и делает пас в штрафную – защитники Арсенала не у дел. Особенно плохо сыграл Шкодран Мустафи – позволил Абрахаму легким движением обыграть себя и пробить между ног Лено.

Уже после матча с Челси разные порталы начали давать интересную статистику:

- Арсенал проиграл четыре домашних матча подряд впервые с 1959 года;

- Челси проиграл все матчи в сезоне в АПЛ, где пропустил первым — кроме Арсенала;

- Бернд Лено допустил больше всего ошибок в АПЛ, которые привели к голу соперника.

К сожалению, нужно констатировать, что дела у Арсенала печальны, а у Микеля Артеты очень много работы. Если первый тайм был сыгран достойно, то во втором дела обстояли значительно хуже.

Не меньше работы и у Фрэнка Лампарда: да, он угадал с заменами, но явно не угадал со схемой на игру и с выбором стартового состава. Аппетит приходит во время еды, и если перед началом сезона на 41-летнего специалиста не было никакого давления, то сейчас настрой несколько изменился.

Рауль Хименес не сдержал слово, но Вулверхэмптону нечего стыдиться

После победы над Манчестер Сити форвард Рауль Хименес сказал, что его команда вполне может обыграть Ливерпуль и прервать их беспроигрышную серию.

"А почему нет? Это будет тяжелый матч, но мы заранее знаем об этом. Мы всегда сражаемся".

Свое слово мексиканец не сдержал, но это не тот случай, когда футболисту должно быть стыдно за сказанное. Наоборот, Вулверхэмптон проявил себя достаточно неплохо и даже забил гол, который был отменен после того, как за дело взялся VAR.

10 ударов в сторону ворот (2 из которых – в створ), у Ливерпуля – 10 (3 из которых – в створ). Владение мячом, конечно, выше у "красных", но грустить нет повода у "волков".

Обыграть Манчестер Сити и достойно сыграть на Энфилде против Ливепруля – отличный результат. "Волки" продолжают быть активным претендентом на еврокубки по итогам сезона.

И в который раз нужно отметить кондиции футболистов Ливерпуля – в столь насыщенном графике, включая Клубный чемпионат мира, подопечные Юргена Клоппа демонстрируют фактически чудеса!

Одной строкой:

Манчестер Сити оправился от поражения Вулверхэмптону. Туром ранее Пеп Гвардиола признал, что "горожане" выбыли из гонки за чемпионство. Несмотря на изрядно потраченные силы в игре против "волков", Сити нашел в себе силы спокойно обыграть Шеффилд Юнайтед. "Клинки" не нанесли ни одного удара в створ ворот Клаудио Браво, а также отметим возвращение Александра Зинченко в стартовый состав!

Вторая победа подряд Анчелотти. Опять же, говорить о каких-либо реализуемых "тренерских идеях" итальянца рано, но просто констатируем — в прекрасной форме находится форвард Доминик Калверт-Льюин. 22-летний футболист забил три гола под руководством Анчелотти, а 60-летний специалист начал выдавать авансы своему подопечному.

Уотфорд взялся за дело? "Шершни" еще в прошлом туре покинули 20-ю строчку в турнирной таблице, а сейчас, после победы над Астон Виллой, лишь три очка отделяет Уотфорд от спасительной 17-й строчки. Сотворит ли чудо Найджел Пирсон?

Эдди Хау метит на увольнение? 9 матчей, 7 поражений, 1 победа и 1 ничья. Катастрофические результаты! "Вишни" уже находятся не так далеко от зоны вылета. И если Эдди Хау считается очень талантливым специалистом, к которому, по слухам, проявляют/проявляли интерес многие клубы АПЛ, то, если ситуация не поменяется, англичанина скорее уволит Борнмут, чем выкупит другой клуб. Говоря проще, может повториться сценарий, по которому ушел из Тоттенхэма Маурисио Почеттино: Даниэль Леви ожидал получить компенсацию, а в итоге платил за разрыв контракта.

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21-й тур:

Александр Савельев, Football.ua