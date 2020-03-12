Англия

Правительство Великобритании не решилось отменить футбол.

Поединки 30-го тура чемпионата Англии пройдут в соответствии с календарем турнира — сообщил официальный сайт английской Премьер-лиги.

Несмотря на то, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рекомендовал запретить все массовые мероприятия, включая и спортивные, ближайший тур первенства АПЛ все-таки обойдется без переносов.

В дальнейшем правительство страны, руководство Футбольной ассоциации и футбольных лиг будут отслеживать ситуацию с эпидемией коронавируса и принимать решения о дальнейшей судьбе турниров.

Ранее в Англии был отложен матч Манчестер Сити — Арсенал из-за опасений коронавируса.

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