Англия

​Вполне возможно, что чемпионат все же будет приостановлен из-за коронавируса.

Клубы английской Премьер-лиги соберутся на экстренной встрече сегодня утром, сообщила организация на своем официальном сайте.

Такое решение было принято после того, как у тренера Арсенала Микеля Артеты обнаружили коронавирус. Учитывая, что уже после заявления положительный результат дала проба вингера Челси Каллума Хадсона-Одои, шансы на перенос чемпионата возросли еще больше.

Ранее Премьер-лига намеревалась провести 30-й тур согласно расписанию.