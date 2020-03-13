Клубы английской Премьер-лиги соберутся на экстренной встрече сегодня утром, сообщила организация на своем официальном сайте.

Такое решение было принято после того, как у тренера Арсенала Микеля Артеты обнаружили коронавирус. Учитывая, что уже после заявления положительный результат дала проба вингера Челси Каллума Хадсона-Одои, шансы на перенос чемпионата возросли еще больше.

Ранее Премьер-лига намеревалась провести 30-й тур согласно расписанию.

Что будет в случае, если чемпионат не удастся доиграть, пока неизвестно. The Telegraph утверждает, Ливерпуль могут не признать чемпионом, хотя ему осталось одержать лишь две победы, чтобы гарантировать себе трофей