Вполне возможно, что чемпионат все же будет приостановлен из-за коронавируса.
АПЛ, Getty Images
13 марта 2020, 09:12
Клубы английской Премьер-лиги соберутся на экстренной встрече сегодня утром, сообщила организация на своем официальном сайте.
Такое решение было принято после того, как у тренера Арсенала Микеля Артеты обнаружили коронавирус. Учитывая, что уже после заявления положительный результат дала проба вингера Челси Каллума Хадсона-Одои, шансы на перенос чемпионата возросли еще больше.
Ранее Премьер-лига намеревалась провести 30-й тур согласно расписанию.
Что будет в случае, если чемпионат не удастся доиграть, пока неизвестно. The Telegraph утверждает, Ливерпуль могут не признать чемпионом
, хотя ему осталось одержать лишь две победы, чтобы гарантировать себе трофей