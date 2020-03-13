Англия

Вингер Челси Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус.

Крайний нападающий Челси и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои стал очередным футболистом, заразившимся коронавирусом. Эту информацию подтвердил официальный сайт "синих".

Игроки первой команды Челси, а также тренерский штаб и персонал клуба, который недавно контактировал с Каллумом, уходят на двухнедельный карантин.

В это время будет закрыта часть зданий тренировочной базы Челси, которая использовалась первой командой. Другую часть базы, а также Стэмфорд Бридж, планируют использовать в обычном режиме.

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В понедельника у Каллума обнаружились симптомы, похожие на простуду. С тех пор в целях предосторожности он не посещал базу. Тест на коронавирус Covid-19 дал положительный результат. Несмотря на это, футболист хорошо себя чувствует.

Также коронавирус был обнаружен у главного тренера Арсенала Микеля Артеты. Как и Челси, Арсенал ушел на карантин.