Англия

Руководство Премьер-лиги рассматривает варианты с доигровкой оставшихся матчей.

Сезон в АПЛ может возобновиться в начале мая, сообщает The Independent.

По информации источника, в последнее время руководство лиги начало склоняться к варианту, что матчи будут проводиться без зрителей.

В Англии важно продолжить сезон из-за финансовой составляющей: Премьер-лига должна будет выплатить телекомпаниям 762 миллиона фунтов, если сезон не будет доигран. Кроме того, есть риск, что клубы будут испытывать проблемы с выплатами заработной платы игрокам.

Считается, что футбольные власти пришли к мнению, футбол без зрителей лучше, нежели его полное отсутствие, тем более, на карантине.

Напомним, что АПЛ приостановлена как минимум до 30 апреля.

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