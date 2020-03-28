Англия

В Англии продолжают искать варианты, чтобы закончить сезон.

АПЛ и Английская футбольная лига планируют провести оставшиеся матчи без зрителей за четыре-шесть недель, сообщает Football.london.

Возобновить чемпионат планируют в июле. Лиги переживают, что клубы потеряют огромные финансовые вливания.

Текущий карантин действует до 13 апреля и команды надеются, что смогут вернуться к тренировкам.

Напомним, что УЕФА может не допустить в еврокубки команды из стран, где аннулируют результаты чемпионатов.