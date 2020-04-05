Англия

Один из работников "красных" высказал мнение о ситуации с заработной платой.

Ливерпуль вошел в число клубов АПЛ, которые обратились государству за помощью в выплате зарплаты неиграющему персоналу. Один из сотрудников считает, что клуб поступил неправильно.

"Клуб называет своих сотрудников своей семьей — я не чувствую себя ее членом. Почему клуб, с оборотом в миллионы фунтов использует правительственную схему для своих сотрудников, когда другие компании более нуждаются в этом?

Я разочарован и чувствую, что эта программа нужна предприятиями, попавшими в беду", — приводит слова работника BBC.

Напомним, что клубы АПЛ могут потерять более миллиарда долларов из-за кризиса.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.