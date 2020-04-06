Английский защитник рассказал свое видение ситуации с возобновлением чемпионата.
Люка Шоу, getty images
06 апреля 2020, 14:29
Люк Шоу считает, что текущий сезон не должен быть засчитан, если не удастся провести все оставшиеся поединки.
"Если нам не удастся доиграть сезон, то его нужно признать недействительным. Аннулировать и начать заново. Мы не можем доигрывать в сентябре или октябре. Играть мы сможем только после разрешения властей.
Болельщики очень важны. Сейчас мы понимаем это еще больше. Думаю, что спорт для фанатов. Если у вас нет поклонников или вы играете не перед ними, то это неправильно. Особенно в день матча, болельщики всегда удивительны и помогают команде дом или на выезде", — приводит слова Шоу Mirror.
Напомним, что по предварительным прогнозам АПЛ возобновится в мае, но только после разрешения правительства.