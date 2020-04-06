Англия

Английский защитник рассказал свое видение ситуации с возобновлением чемпионата.

Люк Шоу считает, что текущий сезон не должен быть засчитан, если не удастся провести все оставшиеся поединки.

"Если нам не удастся доиграть сезон, то его нужно признать недействительным. Аннулировать и начать заново. Мы не можем доигрывать в сентябре или октябре. Играть мы сможем только после разрешения властей.

Болельщики очень важны. Сейчас мы понимаем это еще больше. Думаю, что спорт для фанатов. Если у вас нет поклонников или вы играете не перед ними, то это неправильно. Особенно в день матча, болельщики всегда удивительны и помогают команде дом или на выезде", — приводит слова Шоу Mirror.

Напомним, что по предварительным прогнозам АПЛ возобновится в мае, но только после разрешения правительства.