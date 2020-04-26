Англия

В Англии подсчитали, сколько людей соберется на матчах "по долгу службы", если клубы АПЛ решат проводить матчи не на тренировочных базах, а на домашних стадионах.

То, что поединки чемпионата Англии после возобновления сезона будут проходить без зрителей, сомнений не вызывает, однако при этом на матчах будет вынужденно находится столько людей, сколько порой не удается собрать на трибунах некоторым клубам УПЛ.

По подсчетам The Telegraph, только 210 человек составят команды и их «обслуживающий персонал» (включая медработников, работников, следящих за газоном, клубных медиа, охранников, водителей, грузчиков и прочих).

Поскольку многие команды желают проводить матчи не на тренировочных базах, а на клубных стадионах, то суда добавятся многочисленные работники различных служб, которые придется задействовать на аренах (электрики, сантехники, операторы табло и другие).

Если при этом будут организованы прямые трансляции, то съемочная бригада, обеспечивающая доставление картинки в дома простых честных граждан традиционно составляет 77 человек. А с учетом того, что предполагается в условиях недопущения коронавируса к непосредственным участникам действа использовать массовую дезинфекцию, то итоговое количество людей, задействованных на матче, в лучшем случае составит порядка 500 человек, а то и больше.

Интересно, что, по подсчетам The Telegraph, в условиях карантина чуть меньше народа соберут соревнования без зрителей по другим видам спорта: 166 на матчах по регби, 250 во время скачек и 300-350 на крикетных поединках.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 27 апреля, Арсенал начнет тренировки в Лондон Колни.

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