Англия

На базе "канониров" игроки начнут готовиться к возобновлению сезона.

C понедельника, 27 апреля, игрокам Арсенала будет открыт доступ на базу клуба, где они смогут начать подготовку — сообщает ВВС.

"Канониры" будут работать в индивидуальном режиме, занимаясь на тренировочных полях Лондон Колни, однако все помещения базы будут закрыты.

Групповые занятия Арсенал начнет только после того, как британское правительство смягчит условия карантина, которые в данный момент запрещают заниматься спортом на расстоянии от других меньшим, чем 2 метра (за исключением людей, с которыми человек постоянно проживает в одном помещении).

Ранее сообщалось, что к тренировкам, помимо немецких и австрийских клубов, готовящихся к возобновлению сезона в начале мая, приступили некоторые команды в странах, где действует жесткий карантин — например, Спортинг в Португалии и Шахтер в Украине (с соблюдением мер предосторожности), а Реал планирует начать полноценные тренировки с 4 мая.

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