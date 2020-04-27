Ситуация с коронавирусом оказала серьезное влияние на планы "красных".
Энфилд Роуд, Getty Images
27 апреля 2020, 19:43
Ливерпуль как минимум на 12 месяцев планы по реконструкции трибуны Энфилда, сообщает журналист The Times Пол Джойс в Твиттере.
Проект должен был увеличить вместимость стадиона на семь тысяч мест, доведя ее до 61 тысячи.
Что касается деятельности "красных" на трансферном рынке, то последние слухи связывают с Ливерпулем форварда Наполи Дриса Мертенса.
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