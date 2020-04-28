Англия

При этом футболисты "шпор" должны строго соблюдать необходимую дистанцию.

Футболистам Тоттенхэма снова можно будет тренироваться на базе – клуб принял решение частично ее открыть, сообщает The Telegraph. Игрокам будут доступны некоторые поля, но при этом на одном поле может находиться одновременно только один человек.

У футболистов Тоттенхэма наблюдались проблемы с соблюдением социальной дистанции во время карантина, когда они пытались поддерживать форму. Так, на прошлой неделе репортеры запечатлили Сержа Орье и Мусса Сиссоко, которые совершали пробежку на недопустимом расстоянии. Раньше по такой же причине получил выговор Жозе Моуриньо.

В решении частично открыть базу Тоттенхэм последовал примеру своих соседей из Арсенала и Вест Хэма.

В период карантина "шпоры" продолжают вести работу над будущими трансферами. Так, СМИ утверждают, что Жозе Моуриньо лично позвонил защитнику ПСЖ Тома Менье, чтобы убедить его присоединиться к Тоттенхэму. Летом бельгиец должен стать свободным агентом.

Точная дата возвращения Премьер-лиги пока неизвестна, но по самым оптимистичным прогнозам это случится 8 июня.