Англия

Предполагается, что игроки английской Премьер-лиги будут проходить тестирование два раза в неделю.

Главы медицинских отделов клубов АПЛ во время видеоконференции в субботу сошлись во мнении, что футболистам нужно проводить тестирование на коронавирус дважды в неделю до конца этого сезона. Все должно начаться, когда возобновятся групповые тренировки, сообщает Sportsmail.

Эта рекомендация будет рассмотрена в пятницу на заседании владельцев акций клубов Премьер-лиги.

Каждый тест стоит около 150 фунтов. За одну неделю каждому клубу нужно около 100 таких тестов, что в сумме дает стоимость 300 тысяч фунтов на 20 клубов. Все это должно продлиться с середины мая до конца июля – 13 недель, 3,9 млн фунтов.

Средства на закупку тестов выделит английская Премьер-лига, утверждает Sportsmail. Возобновить сезон в Англии планируют к середине июня.

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