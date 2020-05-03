Англия

Возвращение к привычной футбольной жизни, вероятно, откладывается.

Клубы АПЛ готовятся к тому, что следующий сезон придется играть за закрытыми дверями, сообщает Sky Sports.

В то время как клубы обсуждают предложения о завершении этого сезона за закрытыми дверями на нейтральных полях, они также начали рассматривать влияние коронавируса на сезон-2020/21.

Представители АПЛ понимают, что футбол станет прежним только после того, как появится вакцина от коронавируса.

Напомним, что помочь с реализацией плана доигрывания сезона на нейтральной территории англичанам готовы в Австралии.