Англия

Австралийский Перт готов принять оставшиеся 92 матча английской Премьер-лиги.

Идею завершить сезон-2019/20 АПЛ на нейтральных полях в регионе, не особенно пострадавшем от коронавируса, готова помочь реализовать Австралия — сообщает Sky Sports.

В то время, как в Великобритании зафиксировано 183 501 случай заражения коронавирусом (28 131 умерли, 901 выздоровел), в Австралии таковых всего 6 801 (95 летальных исходов, 5 817 выздоровели).

При этом матчи АПЛ планируют проводить в штате Западная Австралия (точнее — в Перте), где всего 551 случай заражения (9 смертей).

В Перте находится минимум пять арен, на которых можно проводить матчи по "соккеру", вместимостью от 4 000 до 60 000 зрителей, правда, поединки все равно будут проходить при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ согласятся на доигровку чемпионата на нейтральных полях только в случае, если им не будет грозить вылет из Премьер-лиги.

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