Полузащитник Вест Хэма считает, что возобновлять футбол еще слишком рано.
Мануэль Лансини, Getty Images
05 мая 2020, 23:24
По мнению хавбека Вест Хэма Мануэля Лансини, слишком рано возобновлять чемпионат Англии. Он считает, что сначала должна появиться вакцина.
"Возобновить АПЛ без вакцины? Это безумие, я считаю. Если вы спросите меня, хочу ли я играть, то ответ очевидный".
"Однако нужно защитить других. Я бы не хотел, чтобы мы начинали играть прямо сейчас. В Германии начались тренировки, и у многих был обнаружен COVID-19", — приводит слова Лансини Closs Continental.
В текущем сезоне Лансини провел 19 матчей в Премьер-лиге и отличился тремя результативными передачами.
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