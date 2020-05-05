Англия

Полузащитник Вест Хэма считает, что возобновлять футбол еще слишком рано.

По мнению хавбека Вест Хэма Мануэля Лансини, слишком рано возобновлять чемпионат Англии. Он считает, что сначала должна появиться вакцина.

"Возобновить АПЛ без вакцины? Это безумие, я считаю. Если вы спросите меня, хочу ли я играть, то ответ очевидный".

"Однако нужно защитить других. Я бы не хотел, чтобы мы начинали играть прямо сейчас. В Германии начались тренировки, и у многих был обнаружен COVID-19", — приводит слова Лансини Closs Continental.

В текущем сезоне Лансини провел 19 матчей в Премьер-лиге и отличился тремя результативными передачами.

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