Испания

Мужчина умер в возрасте 76 лет из-за COVID-19.

Амадор Суарес Вилья умер от коронавируса, сообщил официальный сайт Реала.

Бывшему вице-президенту Реала было 76 лет. Он работал в структуре мадридской команды с 2006 по 2009 год, когда руководство возглавлял Рамон Кальдерон.

"Реал выражает свои соболезнования всем родственникам и близким Амадора Суареса", — сказано в заявлении клуба.

Находясь в совете директоров Реала, клуб выиграл два раза Примеру и один раз Суперкубок Испании.

Это не первый трагический случай за последнее время, связанный с мадридской команды. Ранее умер бывший тренер Реала Радомир Антич.

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