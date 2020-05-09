Англия

Стало известно, когда футболистов проверят на коронавирус.

В Англии начинают готовиться к возобновлению сезона, сообщает The Telegraph.

По информации источника, с 14 мая игроков начнут проверять на коронавирус. Для этого лига заключила соглашение с биотехнологической компанией из Гонконга, а сумма соглашения составила четыре миллиона фунтов.

Читайте также: последние новости спорта и COVID-19

Результаты тестирования будут известны спустя 24 часа. АПЛ опасается, что это может вызывать недовольство общественности, так как обычные граждане и врачи вынуждены ждать результатов от 48 и до 72 часов.

Ранее сообщалось, что в Англии могут разрешить тренировки малыми группами с 18 мая.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.