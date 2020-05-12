Фан-сектор

Читатель Football.ua Андрей Жариков в рамках проекта Фан-сектор рассказывает о Ньюкасле в середине 90-х.

Английская и мировая футбольная общественность затаили дыхание и активно обсуждают вероятное приобретение Ньюкасла наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Огромное состояние последнего наверняка поспособствует значительному укреплению позиций клуба в английской футбольной иерархии. Возможно, Ньюкасл вновь станет серьезной силой в Премьер-Лиге, как было в середине 90-х годов.

Более того, вероятно амбиции новых владельцев Ньюкасла предусматривают борьбу за самые высокие места. А потому очень важно учитывать уроки прошлого и не повторять былых просчетов, ведь малейшие упущения в управлении командой могут перечеркнуть всю проделанную работу на протяжении целого сезона. Как это случилось, например, в розыгрыше Премьер-Лиги 1995/96 годов.

20 января 1996 года. Стадион Сент-Джеймс Парк, Ньюкасл. Местная футбольная команда уверенно обыгрывает Болтон (2:1), увеличивая отрыв от ближайшего преследователя, Манчестер Юнайтед, до 12 очков после 23 сыгранных туров. Напряженный Рождественский период уже позади, а Ньюкасл за весь чемпионат только трижды покидал поле без набранных очков. Английские газеты пестрят заголовками о решенном чемпионстве, первым для клуба за 69 лет, рассыпаясь в комплиментах атакующей манере игры "сорок". Некоторые издания уже рисуют коллажи игроков в черно-белых футболках с логотипом местного коричневого эля держащих заветный чемпионский трофей. Что же может пойти не так?

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Дальнейшая история падения Ньюкасла уже стала хрестоматийной: из 15 последующих матчей клуб выиграет всего лишь семь, проиграв пять и еще три раза сыграв в ничью (включая последние два решающих матча чемпионата). Яркая команда завоевала сердца английских болельщиков, но драматично уступила титул "красным дьяволам". В данной статье предлагаю собрать воедино все факторы, которые негативно повлияли на игру Ньюкасла и лишили команду заветного чемпионства.

Тренерский штаб

Несомненно, тогдашний тренер Ньюкасла, Кевин Киган, является культовой личностью в английском футболе. Однако стоит признать, что его карьера была более успешной в бытность игроком, а вот как тренер Киган не снискал больших успехов.

К 1996 году Киган работал с командой уже четыре года. Стоит отметить, что в феврале 1992 Киган принял команду в зоне вылета Второго Дивизиона (сегодняшний Чемпионшип), но сумел уберечь Ньюкасл от исторического позора. А уже через год команда уверенно выиграет дивизион и завоюет прямую путевку в Премьер-лигу. Там новичок наделает шуму, с ходу заняв третье место в итоговой таблице (а Энди Коул станет лучшим бомбардиром сезона, а заодно одним из приоритетов МЮ). Однако уже в розыгрыше 1994/95 Ньюкасл опустится на шестую строчку.

Исходя из вышеперечисленного, нельзя сказать, что Кевин Киган был плох как тренер и не обладал талантом. Однако же помимо выигранного Второго Дивизиона, никаких значимых успехов у клуба не было, несмотря на существенные денежные вливания владельцев. Более того, можно смело утверждать, что Киган рос как тренер вместе с командой, ведь именно с назначения в Ньюкасл началась его тренерская карьера. Мог ли такой неопытный тренер принести чемпионство "сорокам"? Возможно, но история дала негативный ответ на этот вопрос.

Также нельзя не отметить, что помощники главного тренера не оказывали тому значимой поддержки в управлении футбольной командой. Главным ассистентом Кигана в Ньюкасле был Терри Макдермотт, человек без какого-либо тренерского опыта и, что более важно, открыто не желавшем строить тренерскую карьеру. Киган был хорошо знаком с Терри (вместе играли в Ливерпуле и Ньюкасле), а потому сразу очертил характер должности последнего: основная задача Макдермотта – наладить хорошую атмосферу в коллективе, а остальные обязанности стали прерогативой главного тренера.

К слову, в автобиографии тогдашнего тренера вратарей Ньюкасла Джона Бурриджа тот жестко прошелся по Макдермотту, заявив, что Терри был в клубе только благодаря дружеским отношениям с Киганом (как и некоторые другие ассистенты) и ни разу не участвовал в организации тренировочного процесса.

Тренировки Ньюкасла были однообразными с акцентом на двухсторонки и индивидуальные упражнения с мячом, что несомненно нравилось игрокам, но никак не способствовало налаживанию командного механизма. Более того, Киган с помощниками редко изучали предстоящего соперника и не придавали значения индивидуальным инструкциям по оппонентам.

Киган был прекрасным мотиватором, однако отчетливо прослеживается недостаток его опыта в вопросах тактической гибкости. Игравший всю карьеру на позиции форварда, Киган всецело исповедовал атакующий футбол. К примеру, почти все защитники, игравшие в команде Кигана, в прошлом имели опыт выступлений на позициях форвардов или полузащитников, а потому тренер активно указывал им поддерживать атаки команды. В автобиографии Киган прямо называл свой коллектив бандой одних нападающих, и что он гордится этим.

Конечно, нейтральный болельщик не мог остаться равнодушным в своих симпатиях, но иногда подобное увлечение атакующим стилем имело негативные последствия для команды. Порой Ньюкасл Кигана играл в обезбашенный футбол без какого-либо акцента на защиту, за что английские медиа дали команде прозвище "Развлекатели" (The Entertainers). Чего стоит, например, игра против Ливерпуля во втором круге, когда Ньюкасл дважды вел по ходу матча, но умудрился упустить приемлемый для себя результат за секунды до окончания игры – 4:3 в пользу мерсисайдцев. Многие в тот вечер винили Кигана за то, что при счете 2:1 и 3:2 в пользу "сорок" он не указал своей команде сбавить темп и играть более осторожно в защите. А ведь на тот момент очки его команде были необходимы как воздух – после поражения уже МЮ вырвался на первую строчку по потерянным очкам.

По сути, команда Кигана попросту не умела играть в другом стиле, кроме атакующего. Даже в тех матчах, когда очень стоило бы – например, с прямыми конкурентами из Манчестера. Более тактически подкованный Фергюсон попросту переиграл Кигана: зная манеру игру соперников, опытный шотландец полностью отказался от привычного для МЮ владения мячом и играл в прагматичный защитный футбол, делая ставку на контратаки.

Первую половину сезона Ньюкасл играл строго по схеме 4-4-2, не особо применяя ротацию. Однако, когда дела у клуба пошли не лучшим образом, Киган решился на тактические эксперименты, порой переходя на схему 3-5-2, меняя исполнителей и делая больший акцент на оборону. В то же время, команда оказалась попросту не готовой к таким переменам, ведь новшества не отрабатывались на тренировках, а потому результаты Ньюкасла только ухудшились. Еще больше проблем у главного тренера появилось с приходом дорогостоящих зимних новичков.

Трансферная кампания

После приобретения контрольного пакета акций клуба, Джон Холл не стеснялся вкладывать значительные средства в Ньюкасл. Так, летом 1995 клуб потратил внушительные по тем временам 16 миллионов фунтов на подписание форварда Леса Фердинанда, полузащитника Давида Жинола, защитника Уоррена Бартона и голкипера Шака Хислопа. Все четверо сразу же стали неотъемлемой частью команды, оправдывая вложенные средства.

Однако поворотным моментом для клуба стали зимние подписания нападающего Фаустино Асприлья из Пармы за 6,7 миллионов фунтов и опорного полузащитника Дэвида Бэтти из Блэкберна за 3,75 миллионов фунтов зимой 1996.

Колумбийская звезда Пармы, прямо скажем, погасла в Ньюкасле, забив лишь три гола в 14 матчах Премьер-лиги того сезона, из-за чего фанаты Ньюкасла сделали из него главного виновника своих неудач. В действительности Асприлья не был настолько плох, однако статистика показывает, что без него "сороки" выиграли 75% своих матчей, тогда как с колумбийцем в составе – лишь 43%.

Бэтти также не блистал в составе "сорок": четыре из его первых шести матчей за новую команду закончились поражениями Ньюкасла. В то же время, англичанин, в отличие от Асприлья, легко вписался в коллектив, тогда как колумбиец долгое время не мог найти общий язык с партнерами. Несмотря на это, Киган упорно ставил последнего в состав, что, как потом рассказывали игроки "сорок", несомненно нарушало микроклимат в команде.

Однако же главной проблемой для Кигана было найти место на поле для дорогостоящих новичков. В итоге, главный тренер "сорок" пошел на определенные тактические манипуляции с составом (в чем Киган был совсем не силен). Плеймейкер Ли Кларк был вытеснен из состава более медлительным Бэтти, Питер Бирдсли был отодвинут на новую для него позицию на правом фланге полузащиты, а лучший нападающий первого круга, Лес Фердинанд, теперь должен был быть на подыгрыше у Асприльи. В результате атаки Ньюкасла уже не были столь молниеносны, а результативность Фердинанда существенно упала. Как резонно спустя годы отмечал вингер Ньюкасла Кит Гиллеспи, зачем было рушить то, что и так хорошо работало в первом круге?

Давление соперников

Неопытность Кигана была легко использована его главным соперником, Алексом Фергюсоном, вне футбольного поля. "Игры разума" от Ферги окончательно выбили тренерский штаб Ньюкасла из колеи.

В то время мало кто из тренеров использовал медиа и прессу для давления на своих противников. Вероятно, Фергюсон был одним из первых, кто прибегал к таким уловкам. В ключевой момент, когда МЮ и Ньюкасл сравнялись по утраченным очкам и каждая победа была на вес золота, Ферги "залез в голову" к Кевину Кигану. Так, после победы над Лидсом, менеджер Юнайтед заявил, что такие команды как Лидс и Ноттингем Форест, играют с двойной страстью и нацеленностью против МЮ, а вот Ньюкаслу готовы отдавать очки без боя.

Конечно же, Фергюсон делал такое заявление не просто так, ведь следующие две игры Ньюкасла были именно против этих двух команд! Понятное дело, игрокам Лидса и Ноттингема не терпелось доказать, что слова наставника МЮ несправедливы, а потому они выходили на матчи против "сорок" сверх мотивированными. А сам Кевин Киган, задетый высказываниями Фергюсона, потерял над собой контроль, выдав одну из самых эмоциональных тирад в прямом эфире, закончив ее сорванным голосом и словами: "Я был бы очень рад, если мы у них выиграем!". Волнение и неуверенность главного тренера "сорок" были очевидным не только для игроков Ньюкасла (Лес Фердинанд позже упоминал, что тренер и так был сам не свой в предыдущие месяцы, а инцидент с Фергюсоном окончательно отдалил его от команды), но и для всей Англии. В последствии, осечка против Ноттингема (1:1) в предпоследнем туре и стала роковой.

Можно также вспомнить, что несмотря на успешное опровержение слов Алана Хансена о том, что с детьми в составе ничего выиграть нельзя, именно опытные бойцы старой гвардии в конечном итоге принесли триумф МЮ – Стив Брюс, Петер Шмейхель, Гари Паллистер и особенно Эрик Кантона. Возможно, если бы Футбольная Ассоциация дала более длительный запрет на участие в играх для Эрика, у Ньюкасла было бы больше шансов в чемпионской гонке. После 8-месячного бана Кантона вернулся в обойму "красных дьяволов" в октябре и сразу же стал приносить пользу команде: ключевые ассисты, голы на последних минутах, лидерский задор... Кантона был неудержим, что вылилось в фантастические 14 голов и 10 голевых передач от француза по окончанию сезона и закономерное звание игрока года в Премьер-лиге.

В следующем сезоне Ньюкасл вновь заметно усилится, установив новый мировой трансферный рекорд при покупке Алана Ширера (15 миллионов фунтов). Связка Фердинанд-Ширер станет одним из лучших дуэтов форвардов в истории Премьер-Лиги: на двоих они наколотят 41 гол, а Ширер с 25 мячами станет лучшим бомбардиром турнира. Ньюкасл снова будет вести конкурентную борьбу за титул, однако в этот раз не настолько успешно – порой отрыв от лидера гонки будет достигать 11 очков. Чемпионом опять станет Манчестер Юнайтед, а "сороки" вновь будут довольствоваться второй итоговой строчкой. Кевин Киган уйдет по ходу сезона, а Ньюкасл уже никогда не будет так близко к заветному трофею. Изменится ли это после прихода новых владельцев?

Андрей Жариков, читатель Football.ua