Англия

Стив Брюс считает, что форсирование подготовки к возобновлению сезона чревато проблемами для игроков и команд.

Тренеры и врачи английской Премьер-лиги опасаются, что будет практически невозможно как следует подготовить футболистов к возобновлению сезона, которое планируется к середине июня – сообщает Sky Sports.

Опасения своих коллег высказал тренер Ньюкасла Стив Брюс, который считает, что если команды сейчас только приступят к индивидуальным занятиям на базах клубов и тренировкам в малых группах, то полноценно подготовиться к играм 17 июня, как планируется, не удастся.

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Придется форсировать тренировочный процесс, чтобы игроки набрали нужную форму, а это чревато травмами, в чем можно было убедиться на примере клубов Серии А.

По мнению Брюса, оптимальной датой возобновления сезона будет последний уик-энд июня — 26-28 числа.

Ранее опасения игроков АПЛ озвучил полузащитник Челси Виллиан.