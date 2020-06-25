Англия

Football.ua анонсирует центральный матч 31-го тура АПЛ между Челси и Манчестер Сити.

Подопечные Фрэнка Лампарда на своем поле примут коллектив Пепа Гвардиолы.

Челси – Манчестер Сити

25 июня, 22:15, стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Арбитр встречи – Стюарт Атвелл

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Манчестер Сити фантастически продолжил сезон после приостановки из-за пандемии коронавируса. Подопечные Пепа Гвардиолы разгромили Арсенал (3:0) и уничтожили Бернли (5:0). Эти результаты можно назвать даже невероятными, ведь последний официальный поединок "горожане" провел 8 марта. Тренерский штаб проделал невероятную работу, а некоторые и вовсе могут сказать, что если такая тенденция продолжится, то Сити станет одним из главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

Что касается Челси, то коллектив Фрэнка Лампарда успел провести одну игру и одолеть Астон Виллу (2:1). "Синие" проигрывали по ходу встречи, но во втором тайме за две минуты забили два мяча – этого оказалось достаточно, чтобы набрать три пункта.

Пеп Гвардиола не исключил, что в игре против Челси может появиться несколько другой состав, нежели тот, что играл с Арсеналом и Бернли. Испанский специалист хочет бросить большую часть сил на Кубок Англии, где "горожанам" предстоит сыграть против Ньюкасла. Для Гвардиолы этот матч словно финальный.

И не самое главное, но очень интересное: если Челси сможет отобрать очки у Манчестер Сити, то Ливерпуль станет чемпионом уже в 31-м туре. Победа или ничья Челси принесет "красным" первый титул Премьер-лиги. Это уже не первый раз, когда "синие" могут решить исход чемпионский гонки (хотя и так все понятно, лишь вопрос времени).

Из потерь у Челси – отсутствие Фикайо Томори (травма) и Каллума Хадсона-Одои (не набрал форму). Что касается Манчестер Сити, то не сыграет Серхио Агуэро из-за травмы.

Напомним, что матч первого круга завершился победой Манчестер Сити (2:1).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Томори, Хадсон-Одои — Агуэро

Под вопросом: ... — Фоден, Гарсия, Стоунз.

Интересные факты:

Манчестер Сити продолжает играть на "ноль" в последних 5 из 7 матчей в АПЛ.

Челси забил как минимум 2 гола в последних 6 из 7 встреч в чемпионате Англии.

Ни одна другая команда не обыгрывала Манчестер Сити в Премьер-лиге столько раз, сколько Челси (25).

Эта встреча лишь вторая между Сити и Челси, когда команды сыграют в четверг (всего — 150 игр в лиге между собой). Предыдущая завершилась для Челси победой в 1935 году (2:1).

Тренеры говорят:

Фрэнк Лампард (Челси): "У нас есть работа, и наша задача — сразиться с одной из лучших команд в мире за последние несколько сезонов и попытаться достичь положительного результата".

Пеп Гвардиола (Манчестер Сити): "Наш состав будет зависеть от физических кондиций, от количества проведенных игроками минут. Мы заглядываем чуть дальше, чем только ближайший матч с Челси. Наша команда все еще не в форме, чтобы играть по 90 минут каждые три дня".