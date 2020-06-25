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Маунт и Канселу, getty images
25 июня 2020, 10:27
Челси примет Манчестер Сити в рамках поединка 31-го тура чемпионата Англии. Букмекерская компания Parimatch считает шансы "горожан" на победу выше, чем у соперника.
Так, на триумф команды Гвардиолы коэффициент составляет 1,77, а вероятность успеха хозяев оценивается показателем 4,40. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4,1.
Любители неожиданных исходов и больших коэффициентов могут поставить на событие "Гол до 10-й минуты включительно: да". Вероятность данного события оценивается в показатель 4.
Матч Челси – Манчестер Сити состоится в Лондоне в 25 июня и начнется в 22:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.