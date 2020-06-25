Англия

Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию поединка чемпионата Англии.

Сегодня, 25-го июня, состоится центральный поединок 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором Челси в родных стенах примет Манчестер Сити.

Отметим, что если "горожане" не сумеют достичь максимального результата в матче, то чемпионом Англии по итогам тура станет Ливерпуль.

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Челси — Манчестер Сити:

Начало поединка — в 22:15 по киевскому времени. Следить и комментировать события этой встречи вы можете на Football.ua.