Англия

Football.ua подводит итог выступлений "красных" в завершившемся сезоне.

От Ливерпуля Юргена Клоппа только самые высокие ожидания. От клуба ждут как минимум борьбу за чемпионский титул до последнего тура, проход как можно дальше в Лиге чемпионов, а в качестве "бонуса" – победу в Кубке Англии или Кубке английской лиги, которые были бы вишенкой на торте.

Прогнозы

Перед стартом сезона многие делали ставку на то, что именно Ливерпуль выиграет чемпионский титул. Откровенно говоря, кроме Манчестер Сити конкурентов особо и не было. Тоттенхэм и Арсенал находятся очень далеко от борьбы за титул, на Челси наложили трансферный бан, а клуб покинул ведущий футболист в лице Эдена Азара, а Манчестер Юнайтед еще был "сыроват". Не нужно быть Вангой, чтобы предположить борьбу за трофей между Ливерпулем и Манчестер Сити.

В сезоне-2018/19 Ливерпуль максимально близко подобрался к титулу, но коллектив Пепа Гвардиолы провел феноменальный отрезок в заключительной части чемпионата и добыл титул, опередив Ливерпуль на один пункт.

Как видим, мнения экспертов разделились: за исключением Руда Гуллита, который очень верил в Челси, все делали ставку на то, что первые два места разыграют между собой Ливерпуль и Манчестер Сити.

Ожидания

Помимо прогнозов журналистов, экспертов и бывших футболистов, есть ожидания от руководства и болельщиков. Безусловно, все ждали победы в чемпионате, которая могла бы стать первой для Ливерпуля за 30 лет.

В августе 2019 года Клопп озвучил первую цель "красных": "Чем выше вы поднимаетесь, тем сложнее улучшаться. Но многое еще предстоит сделать. Всегда так бывает в футболе после сезона, после перерыва – нужно постараться выйти на уровень, сопоставимый с прошлогодним, если он был хорошим, а в нашем случае был. Так что это наша первая цель".

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Безусловно, Юрген старался максимально аккуратно выражаться, чтобы не подвергнуть команду и себя лишнему давлению со стороны СМИ и болельщиков. Можно только представить, как обидно было уступить Манчестер Сити в один пункт в сезоне-2018/19 и выиграть титул стало задачей №1.

То, что титул чемпиона Англии приоритет для Клоппа, знал и лишний раз подчеркнул Гвардиола: "Юрген не знал: то, что он чувствовал после гола Компани, было со мной весь сезон. Ливерпуль из недели в неделю вырывал победы в концовке. Все думали: ну теперь он точно оступится, но снова и снова не угадывал. Юрген хочет выиграть чемпионат Англии, а я Лигу чемпионов. Может быть, мы сможем поменяться трофеями".

Как мы знаем, у Лиона было свое мнение касательно слов испанского менеджера Манчестер Сити...

Реальность

А она заключается в том, что в прошлом сезоне Ливерпулю не было равных в АПЛ. При этом, стоит признать, везение было на стороне "красных", что никак не отменяет их заслуг: большую часть сезона пропустил лидер обороны "горожан" Эмерик Ляпорт из-за травмы, а после выздоровления долгое время не мог набрать форму. Серьезное повреждение получил Лерой Сане, который, по сути, пропустил весь сезон.

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Как говорилось неоднократно, это никак не отменяет заслуг подопечных Юргена Клоппа. "Красные" опередил "горожан" в турнирной таблице на целых 18 очков, побили множество рекордов, а вся интрига о чемпионе Англии иссякла буквально в конце 2019 года. Уже тогда было понятно, что только чудо не позволит Ливерпулю выиграть титул. Этим "чудом" мог стать коронавирус, если бы сезон-2019/20 был аннулирован.

Как развивался сезон

Насыщенный сезон, это без сомнений. График матчей не позволял "красным" побороться, например, за победу в Кубке английской лиги, в результате чего Юргену Клоппу пришлось выставлять даже не ближайший резерв, а молодежный состав. Тогда, напомним, Ливерпуль уступил Астон Вилле (5:0).

В Кубке Англии "красные" вылетели на стадии 1/8 от Челси и, нужно сказать, Ливерпулю везло по ходу сезона в Премьер-лиге, но не повезло на кубковых соревнованиях. Если бы пауза, связанная с пандемией коронавируса, наступила чуточку раньше, то, вполне вероятно, коллектив Клоппа мог бы добраться до более поздних стадий как в Кубке Англии, так и в Лиге чемпионов. Взять тот же матч с Атлетико. Более свежий Ливерпуль вполне мог бы пройти "матрасников" и продолжать участие в Лиге чемпионов.

Что касается Премьер-лиги, то с сожалением для интриги можно сказать, что Ливерпуль выглядел настолько уверенно, что главный вопрос заключался в другом – с каким отрывом от второго места завершат сезон "красные". Манчестер Сити уже во втором туре потерял очки, а дальше такая тенденция продолжилась. В свою очередь, Ливерпуль очень здорово проявлял себя в концовках встреч, добивая соперника в заключительные 10-15 минут игры, очень часто вырывая победы на 90+ минутах. Иногда фортуна была на стороне Ливерпуля и очень не редко, но это не отменяет заслуг команды. Чемпионство заслуженное, целиком и полностью по делу.



Чего добились в итоге



Победы в Премьер-лиге и Клубном чемпионате мира. Безусловно, остается небольшой горький привкус от неудачи в Лиге чемпионов, но это уходит на второй план, ведь самая главная цель достигнута – Ливерпуль выиграл чемпионский титул впервые за 30 лет!

Особенно рад трофею Стивен Джеррард, во многом из-за которого Ливерпуль в 2014 году не сумел добиться победы в лиге.

"В первую очередь, я смогу похоронить своих демонов, и это замечательно. Не всех, но из 2014 года — точно, и это большое облегчение. Как фанат Ливерпуля и их бывший игрок я понимаю, что это было очень, очень долгое ожидание. Я по-прежнему общаюсь со многими игроками из раздевалки, и некоторые из них разделили мою боль".

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Стивена даже пригласили отметить с командой чемпионство, однако тот отказался.

"Я был дома и смотрел по телевизору. Меня пригласили в компанию к игрокам, но я подумал, что будет правильно остаться дома с семьей и позволить игрокам самим отпраздновать и насладиться моментом".

Рекорды в сезоне-2019/20



Ливерпуль установил множество рекордов в завершившемся сезоне, и вот несколько основных:

- Наименьшее количество проведенных матчей для завоевания титула – 31. Ливерпуль мог вполне себе позволить на оставшиеся семь поединков выпускать молодежь, как в Кубке английской лиги против Астон Виллы!

- Самое позднее завоевание титула — 25 июня. Конечно, всему виной пандемия коронавируса. Надеемся, что это в первый и последний раз, когда чемпион становится известен в конце июня.

- Количество домашних побед подряд – 23. Изначально рекорд принадлежал Манчестер Сити в 2012 году, но Ливерпуль не только повторил, но и вовсе опередил "горожан".

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- Самая быстрая победа над каждым оппонентом. Ливерпулю понадобилось 25 игр, чтобы обыграть хотя бы раз каждого из участников АПЛ сезона-2019/20. Ранее рекорд принадлежал Манчестер Сити – им понадобилось 32 игры.

- Самое большое количество побед в сезоне – 32. Правда, по этому показателю "красные" лишь сравнялись с Манчестер Сити Пепом Гвардиолы.

Из того, что не удалось – это побить рекорд Манчестер Сити по количеству набранных очков за сезон (100) и самый большой отрыв от преследователя (19). Ливерпуль оторвался от "горожан" на 18 пунктов по итогам 38-го тура.

О рекордах забудут, а вот чемпионский титул машины Юргена Клоппа будет в памяти у многих еще очень долго!