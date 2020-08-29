Англия

Давид Рая может отправиться на повышение в стан "канониров".

Арсенал рассматривает вариант с подписанием вратаря Брентфорда Давида Раи, если Эмилиано Мартинес в конечном итоге покинет Эмирейтс в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.

27-летний аргентинец хочет стать первым номером команды и получать больше игровой практики, чего в стане "канониров" ему гарантировать не могут и готовы рассмотреть вариант с продажей за 20 миллионов фунтов.

Таким образом, Арсенал вынужден искать на трансферном рынке потенциальную замену Мартинесу и ключевым кандидатом на эту роль является Рая, с которым хорошо знаком нынешний тренер вратарей лондонского клуба Иньяки Канья.

Однако, Брентфорд на данном этапе не хотел бы расставаться со своим ключевым голкипером, но Микель Артета уже получил от Каньи положительные отзывы о 24-летнем испанце.

В сезоне-2019/20 Давид Рая провел 49 поединков во всех турнирах за Брентфорд, в которых пропустил 42 гола и 16 матчей провел на ноль.