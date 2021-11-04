Другое

Football.ua подвел итоги проекта "Лучшие в истории".

Обсудив самых легендарных футболистов и тренеров в истории лучших клубов Европы, редакция и читатели составляли свою символическую сборную из игроков. Выбор наших читателей и журналистов сайта довольно часто совпадал, но были и различия.

Лучшие в истории: все статьи проекта

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Предлагаем вам подвести итог многоэтапного проекта.

Манчестер Юнайтед

Цикл наших материалов начался с одного из самых популярных клубов мира — Манчестер Юнайтед. Эпоха Сэра Алекса Фергюсона подарила "красным дьяволам" множество великих футболистов, которые стали легендами клуба.

Кроме того, в истории Манчестер Юнайтед был период, когда команда была очень успешна и без сэра Алекса Фергюсона — тогда блистали Бест, Лоу и Чарльтон.

У редакции и читателей были расхождения лишь по двум позициям — правого защитника и нападающего в пару к Руни. Редакция отдала свое предпочтение Бреннану и Лоу, тогда как читатели проголосовали за Невилла и Ван Нистелроя.

При выборе, тренера, разумеется, разногласий и быть не могло.

Состав лучших игроков Манчестер Юнайтед по версии редакции Football.ua:

Главный тренер: сэр Алекс Фергюсон

Состав лучших игроков Манчестер Юнайтед по версии читателей Football.ua:

Главный тренер: сэр Алекс Фергюсон

Ювентус

Продолжил цикл материалов один из самых титулованных клубов Италии — Ювентус. У туринцев также было несколько периодов доминации в мировом футболе. В составе нашлось место для еще двух действующих игроков.

Так, место в воротах и по версии редакции, и по версии читателей занял Джанлуиджи Буффон, который завершает свою карьеру в Парме, а в центре обороны нашлось место для Джорджо Кьеллини.

Как и в случае с Манчестер Юнайтед, редакция и пользователи не сошлись по двум позициям в составе — опорного полузащитника и нападающего. Football.ua отрядил в команду всех времен Ювентуса Фурино и Бониперти, а читатели - Конте и Трезеге.

Также разногласия были и по тренеру. Редакция посчитала, что этого места достоин Джованни Трапаттони. Для пользователей, в свою очередь, лучшим кандидатом оказался Марчело Липпи.

Состав лучших игроков Ювентуса по версии редакции Football.ua:

Главный тренер: Джованни Трапаттони

Состав лучших игроков Ювентуса по версии читателей Football.ua:

Главный тренер: Марчелло Липпи

Барселона

Одним из лучших периодов Барселоны было время под руководством Хосепа Гвардиолы, а потому в составе всех времен каталонцев нашлось место для нескольких действующих футболистов, а также тех, кто совсем недавно завершил карьеру.

В этот раз у редакции и читателей не сошлись мнения по четырем позициям состава и тренеу. Football.ua посчитал, что возглавить сборную "сине-гранатовых" всех времен должен Йохан Кройф, тогда как для пользователей лучшим оказался Пеп Гвардиола.

Читатели посчитали нужным поместить в состав Вальдеса, Бускетса и Суареса, тогда как редакция доверила эти места более взрослому поколению — Субисаррете, Гвардиоле и Кубале. Также место получил Самитьер, тогда как пользователи поставили Кройфа.

Состав лучших игроков Барселоны по версии редакции Football.ua:

Главный тренер: Йохан Кройф

Состав лучших игроков Барселоны по версии читателей Football.ua:

Главный тренер: Хосеп Гвардиола

Бавария

Куда же в подобной рубрике обойтись без немецкой машины — Баварии. Главный клуб Германии подарил миру множество легендарных футболистов, а потому выбор для редакции и пользователей было крайне тяжелым.

Тем не менее, мнения редакции и пользователей сошлись по всем позициям, кроме тренерской. Читатели посчитали, что тренером должен быть Юпп Хайнкес, а вот для редакции лучшим кандидатом оказался Удо Латтек.

Состав лучших игроков Баварии по версии редакции Football.ua:

Главный тренер: Удо Латтек

Состав лучших игроков Баварии по версии читателей Football.ua:

Главный тренер: Юпп Хайнкес

Интер

Второй итальянской командой данной рубрики стал миланский Интер. Редакции Football.ua и пользователям вновь предстоял непростой выбор из обширного перечня футболистов, а потому неудивительно, что расхождения произошли по четырем позициям.

Отметим, что по тренерской позиции сайт и пользователи были солидарны. А вот Дзенга и Бурньич менее достойны места в составе, чем Жулио Сезар и Барези, по версии читателей.

Также пользователи сайта проголосовали за Станковича и Рекобу, а по мнению администрации сайта, места должны были достаться Корсо и Мирамонтесу.

Состав лучших игроков Интера по версии редакции Football.ua:

Главный тренер: Эленио Эррера

Состав лучших игроков Интера по версии читателей Football.ua:

Главный тренер: Эленио Эррера

Ливерпуль

После Манчестер Юнайтед в самом дебюте проекта дошло место и до второго клуба из Англии — Ливерпуля.

В начале 2000 годов "красные" очень здорово выступали на европейской арене, но были у них периоды триумфа и в куда более ранней истории.

В оборонительной линии сайт и читатели разошлись лишь в позиции левого центрального защитника: Хансен против Хююпии.

В полузащите же редакция поставила Сунесса, однако пользователям больше по душе был Хаби Алонсо.

Состав лучших игроков Ливерпуля по версии редакции Football.ua:

Главный тренер: Боб Пэйсли

Состав лучших игроков Ливерпуля по версии читателей Football.ua:

Главный тренер: Боб Пэйсли

Реал

Разумеется, в подобной рубрике невозможно проигнорировать самый титулованный клуб в Лиге чемпионов — Реал. "Королевский клуб" так часто собирал звездный состав, что можно выставить две команды легендарных футболистов.

Разногласия у сайта и читателей есть и среди игроков, и на тренерской позиции. Пользователи жаловали Зинедина Зидана, тогда как редакция сделала выбор в пользу Мигеля Муньоса.

Что касается игроков, то редакция поставила на правый фланг обороны Чендо, а в центре поля Луку Модрича. Для читателей сайта более подходящими кандидатурами оказались Сальгадо и Фигу.

Состав лучших игроков Реала по версии редакции Football.ua:

Главный тренер: Мигель Муньос

Состав лучших игроков Реала по версии пользователей Football.ua:

Главный тренер: Зинедин Зидан

Милан

Заключительным клубом когорты европейских грандов перед переходом к флагманам украинского футбола стал Милан. Команда влюбила в себя многих за несколько успешных периодов в своей истории.

Мнения редакции и читателей разошлись по вратарской позиции и двум футболистам атаки. По мнению сайта, место в воротах должно достаться Росси, тогда как читатели проголосовали за Диду.

В атаке же сайт отдал предпочтение трио — Ван Бастен — Гуллит — Нордаль. Пользователи же посчитали, что должны быть Ван Бастен — Кака — Шевченко.

Состав лучших игроков Милана по версии редакции Football.ua:

Главный тренер: Карло Анчелотти

Состав лучших игроков Милана по версии пользователей Football.ua:

Главный тренер: Карло Анчелотти

Шахтер

Первым украинским клубом проекта стал Шахтер, который периодами был успешен в советское время, а также выдал роскошный отрезок после прихода Мирчи Луческу, который увенчался победой в Кубке УЕФА.

Линия атаки и тренерская позиция у пользователей и редакции полностью совпали. В центре поля Football.ua решил поставить пару Соколовский — Фернандиньо, тогда как у читателей нашлось место для Тимощука.

Полностью различаются футболисты на позиции голкипера и двух центральных защитников. Редакция отдала важнейший рубеж Дегтереву, Пьяных и Звягинцеву. Читатели же посчитали, что три должно быть следующим: Пятов — Коньков, Ракицкий.

Состав лучших игроков Шахтера по версии редакции Football.ua:

Главный тренер: Мирча Луческу

Состав лучших игроков Шахтера по версии пользователей Football.ua:

Главный тренер: Мирча Луческу

Динамо Киев

Завершало же цикл материалов про лучшие в истории команда киевское Динамо. Лучшие времена столичного клуба пришлись на советское время и начало независимости Украины. У пользователей и редакции был очень тяжелый выбор, а разногласия произошли по трем позициям.

Для редакции позиция правого защитника должна достаться Бессонову, для пользователей — Лужному. Кроме того, администрация сайта в центре поля видит Колотова, тогда как пользователи проголосовали за Буряка.

Еще одной позицией, выбор на которой сопровождался огромным количеством дискуссий, стало место форварда в пару к Андрею Шевченко. Редакция проголосовала за обладателя Золотого мяча Олега Блохина. Пользователи же решили, что воспитанник Шахтера Сергей Ребров больше достоин этого места.

Состав лучших игроков Динамо Киев по версии редакции Football.ua:

Главный тренер: Валерий Лобановский

Состав лучших игроков Динамо Киев по версии пользователей Football.ua:

Главный тренер: Валерий Лобановский

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.