"Синие" продолжают обновлять свой состав.
Тедди Шарман-Лоу, getty images
07 сентября 2020, 11:17
Официальный сайт Челси сообщает, что клуб заключил контракт с голкипером Бертон Альбион Тедди Шерманом-Лоу.
Отмечается, что 17-летний футболист присоединится к лондонцам лишь в сезоне-2021/22, а грядущий розыгрыш проведет в аренде в Бертоне.
Кроме того, вратарь подписал с "синими" соглашение на три года, а сумма трансфера не разглашается.
Напомним, Челси уже оформил трансфер Хакима Зийеха, Тиаго Силвы, Тимо Вернера, Бена Чилвелла, а последним приобретением стал хавбек Кай Хаверц.