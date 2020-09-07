Англия

"Синие" продолжают обновлять свой состав.

Официальный сайт Челси сообщает, что клуб заключил контракт с голкипером Бертон Альбион Тедди Шерманом-Лоу.

Отмечается, что 17-летний футболист присоединится к лондонцам лишь в сезоне-2021/22, а грядущий розыгрыш проведет в аренде в Бертоне.

Кроме того, вратарь подписал с "синими" соглашение на три года, а сумма трансфера не разглашается.

Напомним, Челси уже оформил трансфер Хакима Зийеха, Тиаго Силвы, Тимо Вернера, Бена Чилвелла, а последним приобретением стал хавбек Кай Хаверц.