Англия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру чемпионата Англии.

Челси сойдется в противостоянии с Ливерпулем в поединке второго тура английской Премьер-лиги. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Юргена Клоппа на успех более высокими.

Так, на потенциальную Ливерпуля коэффициент составляет 2,21, а вероятность успеха Челси оценивается показателем 3,10. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,80.

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Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Салах забьет голы в обоих таймах: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 12,5.

Напомним, матч Челси — Ливерпуль состоится в воскресенье, 20 сентября, в 18:30 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.