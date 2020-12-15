Англия

Football.ua представляет анонс матча 13-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 13-го тура Премьер-лиги Вулверхэмптон примет на своем поле Челси.

Вторник,15 декабря, 20:00. Молинью, Вулверхэмптон. Главный арбитр — Стюарт Атвелл. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Последние результаты Вулверхэмптона в чемпионате Англии не впечатляют, однако и противостояли "волкам" далеко не простые соперники. Если сегодня крайне кризисный Арсенал, который команда Нуну Эшпириту Санту обыграла на Эмирейтс со счетом 2:1, таковым назвать нельзя, то Ливерпуль и Астон Вилла — одни из самых ярких коллективов нынешней кампании.

Несмотря на свою надежную игру в обороне, Вулверхэмптон пропустил от "красной стороны" Мерсисайда четыре мяча, при этом сам не сумел реализовать свои немногочисленные моменты. Все-таки выбывший из-за травмы Руаль Хименес — серьезная потеря для "волков", особенно это видно по результативности в последних двух матчах. Астон Вилле, которая в заключительные минуты встречи играла в меньшинстве, Вулверхэмптону забить также не удалось.

Челси, в свою очередь, продолжает набирать ход как на внутренней арене, так и еврокубках. В начале текущего сезона подопечные Фрэнка Лампарда испытывали проблемы со сыгранностью, в обороне и во вратарской линии. Правда, минимальное поражение от Эвертона в последнем туре вызвало неприятные флешбеки о том Челси, который был в начале сезона. Здесь вам и грубая игра, и дальние удары, и ошибка голкипера, но уже Эдуара Менди, которая и привела к назначенному пенальти и единственному голу "ирисок".

До поражения Эвертону успешная серия "пенсионеров" составляла 14 поединков подряд во всех турнирах, но теперь, как говорится, все придется начинать сначала. К слову, плотность в турнирной таблице АПЛ сейчас настолько велика, что одна неудача стоила Челси положения в зоне Лиги чемпионов. Однако одна победа может изменить эту ситуацию, пусть, возможно, и ненадолго.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Челси. На победу команды Фрэнка Лампарда предлагается коэффициент 1,74, тогда как потенциальный успех Вулверхэмптона оценивается показателем 5,10. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,75.

Не сыграют: Хименес, Хонни, Моутиньо — Зийех, Хадсон-Одои.

Под вопросом: Делф — Пулишич.