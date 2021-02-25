Лига Европы

Наставник "шпор" прокомментировал победу в еврокубковом поединке.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал выход своего клуба в 1/8 финала Лиги Европы после ответного матча с Вольфсбергом.

"Отличный матч, мы прошли дальше, сыграли так, как хотели, не прибегая к аварийному плану. Мы действовали хорошо на протяжении продолжительных отрезков, а все четыре гола были прекрасны. Запоминающийся вечер для ребят, сыгравших впервые, и отмечу отсутствие травм.

Деле Алли прошел тяжелый период. У него была травма, в то же время все говорили, говорили, говорили о том, останется он или уйдет. Рынок закрыт, травма залечена, он начал охотно работать.

Он играет очень хорошо, забил прекрасный гол. Но значение двух его голевых передач и усердной работы на благо команды для меня больше.

На поле сегодня не было ни одного игрока, выступлением которого я не был бы доволен. Мы выступили хорошо. Будут ли все эти люди в стартовом составе в воскресном матче? Нет", – приводит слова португальского специалиста BBC со ссылкой на BT Sport.

Ранее сообщалось, что футболисты Тоттенхэма недовольны методами работы главного тренера Жозе Моуриньо.

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