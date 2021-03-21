Англия

Наставник "канониров" подвел итог матча английского чемпионата.

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о непростом поединке 29-го тура АПЛ с Вест Хэмом.

"Молотобойцы" вели в счете 3:0 к 37 минуте, однако Арсенал не без помощи соперника сумел отыграться.

"Сложно объяснить это. Вест Хэм может создать проблемы для любой команды. Первый их гол – то, что они хорошо умеют делать. Второй, третий мячи, момент в концовке – это неприемлемо.

Мы можем играть значительно лучше. Мы придерживались своего плана, начали играть намного качественнее. Я верил, что парни не отдадут игру"– цитирует Артету BBC.

Ранее сообщалось, что Арсенал попытается выкупить Эдегора у Реала в конце сезона.

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