Наставник "канониров" подвел итог матча английского чемпионата.
Микель Артета, getty images
21 марта 2021, 20:26
Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о непростом поединке 29-го тура АПЛ с Вест Хэмом.
"Молотобойцы" вели в счете 3:0 к 37 минуте, однако Арсенал не без помощи соперника сумел отыграться.
"Сложно объяснить это. Вест Хэм может создать проблемы для любой команды. Первый их гол – то, что они хорошо умеют делать. Второй, третий мячи, момент в концовке – это неприемлемо.
Мы можем играть значительно лучше. Мы придерживались своего плана, начали играть намного качественнее. Я верил, что парни не отдадут игру"– цитирует Артету BBC.
Ранее сообщалось, что Арсенал попытается выкупить Эдегора у Реала в конце сезона.
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