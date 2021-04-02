Англия

Наставник "канониров" высказался о команде Юргена Клоппа.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мыслями об успехах Ливерпуля в текущем сезоне накануне встречи с мерсисайдским клубом.

"Мы хорошо знаем друг друга, чем больше играешь с соперником, тем лучше понимаешь его. За лучшими командами всегда следят, а Ливерпуль анализировали больше остальных.

Ливерпуль заслуживал победы почти в каждой игре, что я видел. Иногда они не выигрывали, но они заслуживали того, чтобы побеждать с большим отрывом. В футболе много нюансов – уверенность, победная инерция.

Последние несколько лет Ливерпуль был эффективен в реализации моментов. Все это определяет, придет ли успех", – сказал специалист.

Ранее Микель Артета поделился мыслями о форварде Манчестер Сити Серхио Агуэро, который по окончании сезона покинет клуб.

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